[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Sáng 23/11, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031…
Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo với cử tri tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, chủ động nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung kỳ họp. Đã có 186 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, hội trường, tranh luận và giải trình; gửi 13 văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội với 46 ý kiến cụ thể về các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung thảo luận tại kỳ họp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-du-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post1004763.html