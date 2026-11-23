Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031…

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo với cử tri tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể bằng văn bản đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thông tin tới cử tri thành phố kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, chủ động nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung kỳ họp. Đã có 186 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, hội trường, tranh luận và giải trình; gửi 13 văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội với 46 ý kiến cụ thể về các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung thảo luận tại kỳ họp.

Các cử tri thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THANH GIANG)

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại diện cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố. (Ảnh: THANH GIANG)