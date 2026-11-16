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[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29

Sáng 16/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.

Báo Nhân Dân
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-trung-quoc-lan-thu-29-post1002993.html