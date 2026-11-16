[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)