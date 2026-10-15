[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Chương trình Đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự chương trình đối thoại.

Đối thoại có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng chương trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự Chương trình Đối thoại với thanh niên năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham dự Chương trình Đối thoại với thanh niên năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại diện đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Đại diện đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại đối thoại.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại đối thoại.

Quang cảnh cuộc đối thoại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

Bí thư Thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại đối thoại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình vì có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đồng thời tích cực cống hiến vì cộng đồng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.