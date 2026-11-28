[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng đón lãnh đạo các nước Campuchia, Lào và Myanmar tham dự Hội nghị CLMV 12
Ngày 28/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón lãnh đạo các nước Campuchia, Lào và Myanmar tham dự hội nghị. Các hoạt động đón tiếp thể hiện sự trọng thị của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với Campuchia, Lào và Myanmar.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-don-lanh-dao-cac-nuoc-campuchia-lao-va-myanmar-tham-du-hoi-nghi-clmv-12-post1006075.html