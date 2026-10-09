[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại ba Đài tưởng niệm lớn ở Phnom Penh
Chiều 9/10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, ghi công và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.
Công trình được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-dat-vong-hoa-tai-ba-dai-tuong-niem-lon-o-phnom-penh-post994067.html