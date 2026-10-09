[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại ba Đài tưởng niệm lớn ở Phnom Penh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức dâng hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, ghi công và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: HUY VŨ)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: HUY VŨ)

Công trình được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: HUY VŨ)

Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.