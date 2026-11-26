Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phạm vi rộng và nội dung phức tạp. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập phải làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tư duy đột phá.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng, bên phải) và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng chỉ rõ, thời gian qua bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc còn bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ chưa theo kịp đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, các nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, văn hóa, thương hiệu quốc gia và các không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ để khai thác tương xứng tiềm năng.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng Nghị quyết mới phải bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 67 của Văn phòng Trung ương và Kết luận số 115 của Bộ Chính trị. Quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện các nguồn lực đất nước, nhận diện rõ các điểm nghẽn, từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết mới là không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng mọi nguồn lực tài chính, vật chất, Thủ tướng đề nghị phải chú trọng kiến tạo, làm mới, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực truyền thống lẫn phi truyền thống thành động lực thực chất cho phát triển nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cho ý kiến về việc huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phải đánh giá, nhận định đúng, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước. (Ảnh: THANH GIANG)