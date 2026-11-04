[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Phiên họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng qua; thảo luận các giải pháp trọng tâm cho hai tháng cuối năm, đặc biệt là việc hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội; các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp.