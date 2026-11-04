[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10
Sáng 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.
Phiên họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng qua; thảo luận các giải pháp trọng tâm cho hai tháng cuối năm, đặc biệt là việc hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội; các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-post1000082.html