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[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp Chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Báo Nhân Dân
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57﻿ Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57﻿ Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị﻿.

Các đại biểu tham dự hội nghị﻿.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu.

TRẦN HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-57-chuyen-de-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post991532.html