[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội
Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp Chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.
Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-57-chuyen-de-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post991532.html