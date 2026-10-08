[Ảnh] Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Saleumxay Kommasith nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sảnh Văn phòng Thủ tướng Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Hai Thủ tướng đứng trên bục danh dự nghe Đội quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng lãnh đạo các bộ, ngành của Lào tại lễ đón chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Saleumxay Kommasith lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam tại lễ đón chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith trước khi vào hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh cuộc hội đàm chính thức giữa hai Thủ tướng. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Việt Nam tham dự hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Saleumxay Kommasith và lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào tham dự hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)