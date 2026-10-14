[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau Lễ viếng, truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ﻿ tại Nhà bia Liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Bộ Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Bộ Công an viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)