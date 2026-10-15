[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi
Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới các địa phương trên cả nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-van-hoa-xa-hoi-nong-thon-dan-toc-va-mien-nui-post995362.html