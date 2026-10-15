[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới các địa phương trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới các địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.