[Ảnh] Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 19.10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được trong đợt 2 (tính từ ngày 15.10) đến nay lên 47 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ, trong đó 15 bộ có di vật kèm theo.