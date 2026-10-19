[Ảnh] Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI dự gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lý Mỳ Lé phát biểu tại gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Ngân phát biểu tại gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI dự gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Các nữ đại biểu dự gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh gặp mặt tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)