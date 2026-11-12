Xã hộiThời sự

[Ảnh] Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Chiều 12/11, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sau khi trình bày báo cáo, giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Báo Nhân Dân
22 liên quanGốc
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, điều hành nội dung thảo luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, điều hành nội dung thảo luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Thị Phương Hoa phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Mai Thị Phương Hoa phát biểu chất vấn tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-tra-loi-chat-van-dai-bieu-quoc-hoi-post1002231.html