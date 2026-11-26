Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maroš Šefčovič, đại diện cho Đoàn, phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kết nối và hợp tác giữa các nước CPTPP với các đối tác, đặc biệt là ASEAN và EU. (Ảnh: THANH GIANG)

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maroš Šefčovič khẳng định, EU coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). (Ảnh: THANH GIANG)