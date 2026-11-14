[Ảnh] Thủ tướng bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Ảnh: TTXVN)