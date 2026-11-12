[Ảnh] Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026. ( Ảnh: THẾ ANH )

Sáng 12/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026, với sự tham gia của các sở, ngành và địa phương. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại chương trình, nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt từ sáng sớm để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm. Không ít người xúc động, bật khóc khi theo dõi phóng sự về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: THẾ ANH)

Nhiều thân nhân liệt sĩ không giấu được xúc động, bật khóc khi theo dõi phóng sự về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa tình của thế hệ hôm nay. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch rà soát thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN﻿ thân nhân liệt sĩ. Đợt này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, với 6.927 thân nhân đăng ký tham gia. Thành phố phấn đấu thu nhận mẫu tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện, bảo đảm đúng quy trình và bảo mật thông tin. Chương trình diễn ra từ ngày 12/11 đến 17/11, tại 3 điểm thuộc phường Thủ Dầu Một, phường Bà Rịa và phường Phú Nhuận. Ngoài ra, 3 tổ lưu động sẽ đến tận nhà lấy mẫu cho người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong đi lại. Đối tượng ưu tiên là thân nhân liệt sĩ theo dòng ngoại và con ruột của liệt sĩ nữ; mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thông tin trước khi thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. (Ảnh: THẾ ANH)

Chương trình mở thêm hy vọng tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giúp các gia đình vơi đi nỗi mong ngóng suốt nhiều thập kỷ. (Ảnh: THẾ ANH)

Chương trình diễn ra từ ngày 12 đến 17/11/2026 tại ba điểm thuộc Phường Thủ Dầu Một, Phường Bà Rịa và Phường Phú Nhuận. Ngoài ra, ba tổ lưu động sẽ đến tận nhà lấy mẫu cho người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc khó khăn trong đi lại. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo đúng quy trình, phục vụ công tác giám định và đối sánh dữ liệu. (Ảnh: THẾ ANH)

Thông tin cá nhân của thân nhân được kiểm tra, đối chiếu cẩn thận nhằm bảo đảm tính chính xác trong quá trình thu nhận, quản lý và tích hợp dữ liệu ADN. (Ảnh: THẾ ANH)

Lực lượng Công an hỗ trợ người cao tuổi, thân nhân liệt sĩ trong quá trình thực hiện các thủ tục, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi. (Ảnh: THẾ ANH)

Đợt thu nhận mẫu ADN lần này có 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký tham gia, góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: THẾ ANH)

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận là thêm một hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân đã hy sinh, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành trình trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ. (Ảnh: TRỌNG ANH)