Gần 30 năm gắn bó với âm nhạc, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ không chỉ tạo dựng dấu ấn riêng mà còn duy trì tình đồng nghiệp thân thiết. Cùng chung tình yêu với dòng nhạc quê hương, đất nước, họ sẽ hội ngộ trong live-concert “Lửa tuổi 20 – 30 năm một chặng đường”, diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, để nhìn lại hành trình nghệ thuật và những kỷ niệm gắn bó.

Ý tưởng thực hiện đêm nhạc đã được cả năm nghệ sĩ ấp ủ từ lâu, qua những lần đi diễn cùng nhau và nhắc về mong muốn có một chương trình lưu dấu chặng đường chung. Ca sĩ Anh Thơ là người khởi xướng, thúc đẩy kế hoạch thành hiện thực bằng lời đề nghị vui vẻ nhưng đầy quyết tâm: “Làm đi không già nhanh lắm!”. Câu nói khiến các đồng nghiệp nhanh chóng đồng thuận, cùng bắt tay thực hiện đêm nhạc mà họ xem như dấu ấn và kỷ niệm của tình bạn gần 30 năm.

Trọng Tấn cho biết ý tưởng về đêm nhạc chung đã được 5 nghệ sĩ ấp ủ từ lâu, nay mới có dịp thực hiện khi hội tụ đủ duyên

Với Trọng Tấn, ý tưởng về một đêm nhạc chung đã được nhắc đến từ lâu, nhưng đến nay mới có dịp thành hiện thực. Anh cho biết cả 5 nhanh chóng đồng thuận khi Anh Thơ đề xuất thực hiện chương trình, đồng thời bày tỏ sự nể phục trước năng lượng và quyết tâm của nữ ca sĩ khi xây dựng công ty riêng. Sự đồng lòng ấy cũng đến từ tình cảm và sự gắn bó vốn có giữa những người đã cùng nhau đi qua nhiều năm làm nghề.

Không chỉ thân thiết ngoài đời, cả năm nghệ sĩ còn có chung tình yêu với dòng nhạc chính thống, từ nhạc cách mạng, dân gian đến thính phòng cổ điển. Theo Đăng Dương, sự đồng điệu trong lựa chọn âm nhạc và tình yêu dành cho những ca khúc đi cùng năm tháng là lý do khiến anh và các đồng nghiệp không mất nhiều thời gian cân nhắc khi nhận lời tham gia chương trình.

Giữa họ cũng có những dấu mốc chung từ thuở mới bước chân vào nghề. Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh cùng tham gia "Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999", cuộc thi sau này được biết đến rộng rãi với tên gọi "Sao Mai". Khi ấy, Trọng Tấn giành giải Nhất với ca khúc “Tiếng đàn bầu”, trong khi Anh Thơ cũng ghi dấu ấn tại sân chơi này. Từ những ngày học tập, biểu diễn đến khi mỗi người tạo dựng được chỗ đứng riêng, sự gắn bó giữa họ vẫn được duy trì, trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật.

Việt Hoàn xem cuộc hội ngộ với 4 đồng nghiệp thân thiết trên sân khấu là dịp để cùng nhìn lại những kỷ niệm và tình cảm gắn bó suốt nhiều năm

Việt Hoàn, người lớn tuổi nhất trong nhóm lại vui vẻ nhận mình là người bước vào con đường chuyên nghiệp muộn nhất. Dẫu vậy, anh vẫn luôn cảm thấy trẻ trung và hào hứng khi được đứng chung sân khấu với các đồng nghiệp thân thiết. Với nam nghệ sĩ, niềm vui ấy không đơn thuần đến từ việc cùng biểu diễn mà còn bởi tình cảm giữa năm người đã vượt ra ngoài khuôn khổ đồng nghiệp, thân thiết như anh em trong gia đình.

Điều làm nên sự đặc biệt của “Lửa tuổi 20” không chỉ là cuộc hội ngộ của 5 giọng ca "ngôi sao" mà còn ở những kỷ niệm thân tình được lưu giữ suốt nhiều năm. Ca sĩ Lan Anh xúc động khi nhắc về quãng thời gian sinh viên với những câu chuyện giản dị như chuyện Trọng Tấn từng mua chiếc xe Cub 82 đầu tiên rồi chở chị đi diễn, Anh Thơ nấu cá kho nghệ cho chị, còn mỗi khi Đăng Dương đàn trên tầng, mọi người lại kéo lên cùng đàn hát. Những ký ức tưởng chừng vụn vặt ấy vẫn được chị nhớ rõ, như một phần thanh xuân không thể tách rời của cả nhóm.

Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn hội ngộ trong concert “Lửa tuổi 20 – 30 năm một chặng đường”, cùng nhìn lại hành trình gắn bó với âm nhạc và những tình cảm đồng nghiệp được vun đắp qua nhiều năm

Việt Hoàn cũng kể về những buổi gặp gỡ tại nhà Trọng Tấn, Anh Thơ hay những lần tụ tập ở căn nhà ngoại ô của anh Ngoài chuyện nghề, cả 5 còn chia sẻ với nhau những câu chuyện riêng, những buồn vui trong cuộc sống. Với anh, “Lửa tuổi 20” không chỉ là dịp để âm nhạc thăng hoa mà còn là nơi tình cảm đồng nghiệp được nối dài, bởi cả năm đã thân thiết như anh chị em trong gia đình.

Những năm đầu đi hát cũng là quãng đời nhiều kỷ niệm của Anh Thơ. Từ quê ra Hà Nội, chị từng "chạy sô" ở các quán sinh viên, nhận cát-sê 50.000-70.000 đồng, diện áo dài và đi hát bằng chiếc xe mini màu đỏ. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi cả 5 đều có những thành quả nhất định, bởi đã kiên trì với con đường và dòng nhạc mình lựa chọn. Nữ ca sĩ mong Concert lần này trở thành dấu ấn đáng nhớ, được khán giả đón nhận và tiếp thêm động lực để các nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chặng đường phía trước.

5 nghệ sĩ cùng êkip sản xuất đêm diễn: nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Lưu Hà Anh và đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Với 5 giọng ca có màu sắc riêng, việc xây dựng một chương trình âm nhạc có sự kết nối xuyên suốt là điều êkíp sản xuất đặc biệt chú trọng. Hai nhạc sĩ Thanh Phương và Lưu Hà An đảm nhận vai trò đồng Giám đốc âm nhạc chia sẻ sẽ ccùng tìm cách dung hòa cá tính của từng nghệ sĩ, để mỗi người vẫn giữ được dấu ấn riêng nhưng không tách rời mạch chung của concert.

Theo đó, Đăng Dương với giọng tenor giàu nội lực; Trọng Tấn sở hữu chất giọng sáng và vang; Việt Hoàn thiên về sự ấm áp, giàu tự sự; Lan Anh có giọng soprano tinh tế; trong khi Anh Thơ mang màu sắc dân gian đằm thắm. Sự khác biệt trong giọng hát cũng là cơ hội để các nghệ sĩ thử sức với những cách kết hợp mới, thay vì chỉ trình diễn những tiết mục quen thuộc.

Nhạc sĩ Lưu Hà An cho biết, danh sách ca khúc dự kiến hiện nhiều hơn số lượng ban đầu bởi mỗi nghệ sĩ đều có những bài hát gắn với tên tuổi và được khán giả yêu mến. Concert sẽ có các màn song ca, tam ca cùng những kết hợp, hoán đổi cách thể hiện ca khúc. Êkíp mong muốn những bài hát quen thuộc không chỉ được tái hiện mà còn mang đến cảm xúc mới qua sự hòa giọng và cách thể hiện của các nghệ sĩ.

Tiết lộ thêm về đêm diễn, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, sân khấu được định hướng quy mô, dành nhiều không gian cho ban nhạc để nghệ sĩ có thể tập trung vào âm nhạc. Hệ thống màn hình Led, thiết bị sân khấu cùng cách dàn dựng sẽ tạo điểm nhấn cho sự xuất hiện của từng giọng ca. Bên cạnh biểu diễn, chương trình dự kiến có thêm những câu chuyện, phần giao lưu và tương tác, gợi lại kỷ niệm giữa năm nghệ sĩ. Dù vậy, các yếu tố dàn dựng sẽ được tiết chế để không ảnh hưởng đến chất lượng hát live cùng ban nhạc lớn.

Ca sĩ Anh Thơ là người khởi xướng ý tưởng thực hiện Concert với mong muốn cùng 4 đồng nghiệp thân thiết nhìn lại chặng đường gần 30 năm gắn bó với âm nhạc và chia sẻ những kỷ niệm thanh xuân với khán giả

Với tên gọi "Lửa tuổi 20”, chương trình được các nghệ sĩ kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một thương hiệu Concert nhạc đỏ thường niên. Trước mắt, đêm diễn sẽ tập trung vào 5 giọng ca cùng những câu chuyện, dấu ấn chung. Nếu nhận được sự yêu mến của khán giả, Anh Thơ mong muốn tiếp tục thực hiện các mùa diễn sau, đưa chương trình đến nhiều địa phương và mở rộng sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ yêu dòng nhạc này.

Anh Thơ cũng kể, trong những lần đi diễn ở các tỉnh, chị từng gặp nhiều khán giả trẻ chạy đến ôm và chia sẻ rằng họ nghe, yêu thích những ca khúc quê hương, đất nước. Điều đó khiến nữ ca sĩ tin dòng nhạc mình theo đuổi vẫn có sức sống với thế hệ mới, đồng thời thôi thúc các nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn để những bài ca ấy được nối dài qua thời gian.

“Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại” cũng là thông điệp mà năm nghệ sĩ gửi gắm qua Concert lần này. Với họ, những ca khúc từng gắn bó với một thời tuổi trẻ không chỉ lưu giữ ký ức mà còn có thể mang đến những rung động mới khi được nghe lại ở một thời điểm khác của cuộc đời. “Lửa tuổi 20” vì thế không chỉ là cuộc hội ngộ của năm giọng ca sau gần 30 năm, mà còn là dịp để những tình cảm, ký ức và niềm yêu âm nhạc tiếp tục được sẻ chia với khán giả.