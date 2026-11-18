Trong buổi gặp gỡ mới đây, 5 giọng ca Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ những câu chuyện về quãng thời gian còn là sinh viên, đi hát khi mới vào nghề được các nghệ sĩ lần lượt nhắc lại.

NSƯT Lan Anh kể, thời còn học ở Nhạc viện, Trọng Tấn là người đầu tiên trong nhóm mua được chiếc xe Cub 82 và từng chở chị đi diễn. Trong khi đó, Anh Thơ thường kho cá kho nghệ cho Lan Anh. Những kỷ niệm giản dị ấy được chị nhớ lại như một phần tình cảm thân thiết giữa các nghệ sĩ, từ thời sinh viên đến khi đã có vị trí riêng trong nghề.

NSƯT Lan Anh chia sẻ về kỷ niệm thời sinh viên.

“Chúng tôi đi diễn cùng nhau và có những kỷ niệm vô cùng đáng yêu. Từ sinh viên tới giờ, chúng tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó”, Lan Anh chia sẻ.

Ca sĩ Anh Thơ cũng nhắc lại những ngày đầu từ quê ra Hà Nội, đi hát ở các quán sinh viên với chiếc xe mini màu đỏ, mặc áo dài và nhận cát-xê 50.000 - 70.000 đồng. Nhìn lại hành trình đã qua, chị cho rằng cả nhóm may mắn vì được theo đuổi dòng nhạc mình yêu thích và có được thành quả như hôm nay.

Nữ ca sĩ nói thêm, điều khiến chị trân trọng không chỉ là sự nghiệp của mỗi người mà còn là tình cảm đồng nghiệp được gìn giữ qua năm tháng.

NSƯT Việt Hoàn cũng dành nhiều lời xúc động khi nhắc đến những người đồng nghiệp. Dù là người nhiều tuổi nhất nhóm, anh cho biết mình bước vào con đường chuyên nghiệp muộn hơn các bạn. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh và Đăng Dương, anh luôn cảm thấy mình trẻ trung. “Tôi luôn cảm thấy mình trẻ nhất, U60 nhưng vẫn cảm thấy mình mới U30 thôi”, Việt Hoàn nói.

Ca sĩ Anh Thơ kể kỷ niệm thời mới đi hát.

Anh kể, cả nhóm thường có những buổi tụ tập tại nhà Trọng Tấn hoặc Anh Thơ, cùng trao đổi chuyện nghệ thuật và cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp các nghệ sĩ chia sẻ, động viên nhau trước những vui buồn riêng.

Năm nghệ sĩ từng nói với nhau về một đêm nhạc vừa tạo dấu ấn nghệ thuật, vừa lưu giữ kỷ niệm của những người đã đồng hành suốt nhiều năm. Đêm nhạc Lửa tuổi 20 do ca sĩ Anh Thơ khởi xướng và nhận được sự đồng thuận nhanh chóng từ bốn nghệ sĩ còn lại. Trọng Tấn cho biết nhóm đã có ý định làm show chung từ lâu, nhưng đến thời điểm này mới hội tụ đủ điều kiện và sự đồng điệu để thực hiện.

Khán giả vốn quen thuộc với những màn kết hợp của tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn hay song ca Trọng Tấn - Anh Thơ. Tuy nhiên, Lửa tuổi 20 sẽ là dịp cả năm giọng ca cùng xuất hiện trong một chương trình.

Theo nhạc sĩ Lưu Hà An, ê-kíp đang lựa chọn số lượng ca khúc nhiều gấp đôi thời lượng biểu diễn bởi mỗi nghệ sĩ đều có những bài hát gắn với tên tuổi. Các tác phẩm quen thuộc vẫn được đưa vào chương trình nhưng có thể xuất hiện trong những màn kết hợp, hoán đổi khác nhau.

Chương trình dự kiến có các tiết mục song ca, tam ca và những màn phối hợp giữa các nghệ sĩ. Thay vì chỉ lần lượt trình diễn những phần riêng, ê-kíp muốn tạo sự tương tác giữa năm cá tính âm nhạc, mang đến cách thể hiện mới cho những ca khúc đã quen thuộc với công chúng.

5 nghệ sĩ hội ngộ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”.

Tên gọi Lửa tuổi 20 gợi lại thời điểm năm nghệ sĩ bắt đầu theo đuổi con đường ca hát, khi mỗi người đều mang trong mình khát vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ. Thông điệp của chương trình là “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”. Sau nhiều năm, những ca khúc từng gắn bó với một thế hệ khán giả được kỳ vọng sẽ tiếp tục chạm đến người nghe hôm nay qua tiếng hát và trải nghiệm của các nghệ sĩ.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm nghệ sĩ, Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường còn hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên.

Chương trình Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh và ca sĩ Anh Thơ. Nhạc sĩ Thanh Phương - Lưu Hà An đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, tổng đạo diễn là Phạm Hoàng Giang, MC Lê Anh.