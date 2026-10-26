Ảnh 'thật như mắt thấy' ở concert Big Bang qua Oppo Find X10

Tổ chức vào 24-25/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), concert BigBang XX : Cosmos khuấy động bầu không khí cuối tuần, trở thành sự kiện được mong chờ đối với fan Kpop nói chung và V.I.P (fandom của Big Bang) nói riêng. Được trực tiếp ngắm thần tượng Big Bang trình diễn, đắm mình trong những bài hát kinh điển và không khí cuồng nhiệt là trải nghiệm mà fan không bao giờ quên.

Concert thường giới hạn thiết bị, không được mang máy ảnh chuyên dụng, nên nhiều fan chịu chi đầu tư smartphone để chụp ảnh và quay video với kỳ vọng lưu lại khoảnh khắc của idol trên sân khấu một cách chân thực và rõ nét. Đó cũng là lý do Oppo Find X10 series được dân concert săn đón nhờ sở hữu camera góc siêu rộng 200 MP, kết hợp cùng bộ lens chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) với độ phóng đại 3,28x giúp mở rộng khả năng chụp xa. Với thiết bị “khủng” trong tay, những chỗ ngồi xa xôi có thể tận hưởng trải nghiệm xem đẳng cấp như hạng ghế VIP.

Với Trần Tâm (30 tuổi), hành trình đu concert Big Bang trở nên trọn vẹn khi anh chụp được những bức hình ấn tượng nhờ “bạn đồng hành” Oppo Find X10 Pro Max. Trở về nhà, sau khi xem hình ảnh “nét căng” và “thật như mắt thật” của “thủ lĩnh” G-Dragon cùng thành viên Taeyang, Daesung sánh vai trên sân khấu, anh Tâm có cảm giác như được sống lại những giây phút đáng nhớ tại đêm diễn.

Ghi lại khoảnh khắc “để đời” trong concert

Sau bao ngày chờ đợi, concert Big Bang tại Hà Nội đưa hàng chục nghìn người hâm mộ bước vào "đại tiệc âm nhạc". Khoảnh khắc 3 thành viên bước ra sân khấu, những bản nhạc gắn với thời thanh xuân vang lên và hiệu ứng ánh sáng lẫn pháo hoa mãn nhãn đưa V.I.P đi qua các cung bậc cảm xúc cuồng nhiệt.

Người hâm mộ vỡ òa khi 3 thành viên Big Bang bước ra sân khấu.

Sau những giai điệu và không khí sôi động, điều nhiều người hâm mộ mong muốn mang về còn là hình ảnh và video ghi lại dấu ấn riêng của buổi diễn. Tuy nhiên, việc chụp ảnh và quay video đẹp tại concert không hề dễ.

Trở ngại đầu tiên là khoảng cách. Trong concert hàng chục nghìn người, không phải ai cũng có cơ hội đứng sát sân khấu. Đặc biệt, sân vận động Mỹ Đình có diện tích lớn khi sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Trong đó, khán đài A và B có 2 tầng, cao 25,8 m; khán đài C và D cao một tầng 8,4 m. Ở những vị trí xa, việc chụp ảnh rồi phóng to có thể khiến hình ảnh mất chi tiết, mờ nhòe hoặc vỡ nét.

Bên cạnh đó, ánh sáng sân khấu thường phức tạp, hiệu ứng màu sắc thay đổi liên tục và nhiều đèn LED công suất lớn khiến hậu cảnh của bức hình dễ bị tối và nhiễu hạt. Điều này cũng đặt thách thức cho khả năng tái tạo màu sắc, giữ chi tiết cho bức ảnh.

Sau khi trở về từ concert, nhiều fan khi xem lại mới thấy hình ảnh bị biến dạng so với thực tế và màu sắc không chân thực. Điều này đến từ việc độ bão hòa bị đẩy lên cao, khuôn mặt bị làm sáng mất tự nhiên hay hiệu ứng HDR quá đà.

Các fan cũng gặp khó khăn khi quay video. Tại buổi diễn, khán giả thường vừa quay vừa nhún nhảy theo giai điệu, cùng những va chạm trong đám đông có thể khiến khung hình rung lắc và không rõ nét. Vì vậy, thước phim đôi lúc không truyền tải trọn vẹn tiết mục mà người hâm mộ từng được xem.

Đó là những vấn đề mà anh Trần Tâm muốn cải thiện khi quyết định đầu tư Oppo Find X10 Pro Max đồng hành cùng mình tại concert Big Bang. Ngồi ở hàng ghế Cat 1-1, Trần Tâm kỳ vọng thiết bị có thể chụp màn trình diễn rõ nét, nghệ sĩ yêu thích cùng toàn cảnh sân khấu hoành tráng.

Hàng ghế của anh Tâm khá xa sân khấu.

Qua một buổi đắm chìm trong concert, Trần Tâm đánh giá cao khả năng chụp hình rõ nét của Oppo Find X10 Pro Max dù anh ngồi khá xa sân khấu. Anh tâm sự thiết bị giúp kéo Big Bang lại gần mình hơn, thấy rõ khoảnh khắc các thành viên trình diễn hay tương tác trên sân khấu. Điều khiến anh Tâm thích nhất là sự chân thực và màu sắc tự nhiên trong bức hình, khiến người xem cảm giác như đang đứng trong concert, trực tiếp ngắm các thành viên biểu diễn.

“Tôi khá hài lòng với chất lượng hình ảnh, dù zoom xa nhưng không cảm giác bị AI vẽ lại và nhìn khá chân thực. Tôi ngồi ở vị trí không quá thuận lợi, song vẫn chụp được một số bức ảnh ưng ý”, anh Tâm dành lời khen cho “bạn đồng hành”.

Bên cạnh chụp hình, anh cũng đánh giá cao khả năng quay video của Oppo Find X10 Pro Max. Khi quay video, dù anh đang “cháy” hết mình cùng fanchant hay bắt nhanh khoảnh khắc idol xuất hiện, video vẫn đem lại chất lượng rõ nét và ổn định. Chất lượng âm thanh thu về cũng rất ổn khi dễ nghe, không bị méo tiếng và tạo cảm giác sống động như đang ở trong concert.

Oppo Find X10 Pro Max giúp anh Tâm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong concert.

Ngoài ra, anh Tâm cũng ưng ý dung lượng pin đáng kinh ngạc của Oppo Find X10 Pro Max. Mặc dù dành 7-8 tiếng ở concert, liên tục thực hiện nhiều thao tác dễ hao pin như quay chụp, máy vẫn còn hơn 30% pin. Anh Tâm yên tâm “tác nghiệp”, không cần mang thêm thiết bị sạc dự phòng hỗ trợ.

“Oppo Find X10 Pro Max giúp hành trình đu concert của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi có thể yên tâm ghi lại khoảnh khắc yêu thích, không phải lo lắng về pin và cũng dễ dàng chỉnh sửa hình sau đêm diễn. Đây quả là thiết bị đáng cân nhắc với dân concert, cũng như những ai định đầu tư cho công việc và cuộc sống thường ngày”, anh Tâm chia sẻ.

Giải mã công nghệ “thật như mắt thấy” ở Oppo Find X10

Các dòng flagship của Oppo vốn nổi tiếng về khả năng nhiếp ảnh di động. Với dòng cao cấp nhất Oppo Find X10 series, khả năng chụp càng được nâng cấp hơn bao giờ hết. Find X10 series đánh dấu bước nhảy vọt khi khi sở hữu hệ thống camera kép 200 MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác cùng Hasselblad. Đặc biệt, phiên bản Find X10 Pro Max còn tiến xa hơn khi là thiết bị đầu tiên trong ngành trang bị hệ thống 3 camera 200 MP, mang độ phân giải 200 MP cho cả 3 ống kính mặt sau.

Nhờ tích hợp các cảm biến có độ phân giải cao trên nhiều tiêu cự, dòng Find X10 thu nhận dữ liệu chi tiết quang học ngay từ khoảnh khắc bấm máy. Hệ thống xử lý hình ảnh Lumo Hyper Pixel Engine mang đến tính năng chụp ảnh mặc định ở độ phân giải 26 MP trên toàn bộ dải tiêu cự, từ góc siêu rộng đến zoom 9,9x. So với mức 12 MP thông thường, độ phân giải này giúp lưu giữ các chi tiết sắc nét hơn, trong khi kích thước tệp tin vẫn đảm bảo ở mức hợp lý.

Sự nâng cấp về camera trên dòng Oppo Find X10 series hữu ích đối với dân concert. Trong môi trường phức tạp của đêm nhạc, thiết bị có khả năng giữ rõ chi tiết chủ thể, không cháy vùng sáng hay làm biến dạng tông màu da, giúp giữ trọn sự chân thực của nghệ sĩ.

Sự nâng cấp về camera trên dòng Oppo Find X10 series hữu ích đối với dân concert.

Màu sắc quyết định phần lớn cảm xúc khi xem bức hình, tuy nhiên cũng là yếu tố dễ bị tác động bởi môi trường ánh sáng phức tạp. Dòng Find X10 series được trang bị camera True Color thế hệ mới giúp thu nhận chính xác hơn thông tin về ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu và màu sắc xung quanh khi quay chụp. Kết hợp cùng công nghệ màu tự nhiên từ “bậc thầy” Hasselblad, thiết bị cho ra hình ảnh mang sắc độ tự nhiên và chân thực, tái hiện đúng với lăng kính thị giác.

Không dừng ở nhiếp ảnh di động, Find X10 series cũng có nâng cấp đáng chú ý về quay video. Trên Find X10 Pro Max, cả 3 camera sau hỗ trợ quay video 4K 120 fps và 8K 30 fps, trong khi Find X10 mang khả năng tương tự lên 2 camera 200 MP. Tính năng chống rung đường chân trời cũng hỗ trợ cân bằng khung hình 4k khi người dùng di chuyển hoặc nhún nhảy theo fanchant và các tiết mục sôi động.

Nhờ Oppo Find X10 Pro Max, anh Tâm cảm thấy Big Bang như đang ở rất gần mình.

Cuối cùng, dân concert không thể bỏ qua Open Gate - tính năng cho phép ghi hình trên toàn bộ diện tích cảm biến, thu được nhiều khung cảnh hơn. Nhờ đó, người dùng có thêm không gian để chỉnh sửa, cắt khung hình ngang hoặc dọc tùy theo nền tảng đăng tải như YouTube, TikTok hay Instagram mà không cần quay lại.

Có thể thấy, Oppo Find X10 series là thiết bị đáng cân nhắc cho dân concert, giúp ghi lại khung hình của thần tượng với chi tiết sắc nét, màu sắc chuẩn xác và sắc độ tự nhiên nhất.