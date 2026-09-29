[Ảnh] Tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng tuyến Phạm Hùng-Lê Đức Thọ

Những ngày cuối tháng 9, tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, nhiều căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án lần lượt được tháo dỡ.

Đồ đạc được người dân di chuyển, công trình được phá dỡ từng phần để trả lại mặt bằng cho dự án. Một số vị trí đã cơ bản sạch mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại.

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ được khởi công ngày 29/12/2017, với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng.

Toàn tuyến dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m, gồm tuyến đường chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 168.014,9m², liên quan 517 hộ gia đình.

Với nhiều hộ dân, đây là bước thay đổi sau thời gian dài sinh sống trong khu vực nằm trong phạm vi dự án.

Đến cuối tháng 9, hình ảnh những căn nhà được tháo dỡ tại ngõ 252 Mỹ Đình đang cho thấy phần mặt bằng cuối cùng của dự án từng bước được giải phóng.

Việc bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch sẽ tạo điều kiện để tuyến đường Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sớm được hoàn thiện, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu trong khu vực.