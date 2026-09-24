[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh khai hội Nghinh Ông Cần Giờ

Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ chính thức mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi.

Lễ hội là dịp tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân﻿ và chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới với ước vọng một mùa bội thu.

Đây là lễ hội thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn, tạ ơn Thần Nam Hải (cá Ông) và Thần Biển của ngư dân Cần Giờ.

Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã khi đại kỳ được kéo lên cao, bắt đầu cho mùa Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh.﻿

Các ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy; Mai Trung Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Trần Văn Dũng, Ban nghi lễ, thực hiện nghi thức cho Lễ thượng đại kỳ Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Cần Giờ, Trưởng ban chỉ đạo lễ hội cho biết, Lễ hội Nghinh Ông là biểu tượng văn hóa thể hiện lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên, phản ánh sự kiên trì, lòng dũng cảm của những thế hệ đầu tiên đã biến nơi đây thành nơi đáng sống.

Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ, khắc họa dấu ấn đậm nét hành trình nam tiến của cư dân miền trung, những người mang nét đẹp văn hóa và tín ngưỡng độc đáo để khai phá vùng đất Cần Giờ.

Lân Sư Rồng khuấy động các tuyến đường Cần Giờ, tạo không khí rộn ràng tại vùng cửa ngõ biển Thành phố Hồ Chí Minh.

“Không khí lễ hội ấm áp, rộn ràng và gắn kết cộng đồng”.

Sau nghi thức thượng đại kỳ Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, đại biểu cùng ngư dân tiến về Lăng Ông Thủy Tướng thực hiện nghi thức thắp hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với Thần Nam Hải Đại Tướng quân.

Phần Lễ của Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nghi thức cúng đại lễ cổ truyền, hát bội; lễ cúng bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng; hoạt động thả đèn trên biển; lễ Nghinh Ông và Lễ hội Mừng công ngư dân Cần Giờ.

Ngư dân bày tỏ lòng thành kính đối với Thần Nam Hải Đại Tướng quân.

Đông đảo người dân hòa mình vào không khí lễ hội.

Trước đó, đoàn lãnh đạo xã Cần Giờ thành kính dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo xã Cần Giờ, các xã Thạnh An, Nhà Bè, An Thới Đông cùng đại diện các ban, ngành dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.

Đoàn lãnh đạo xã Cần Giờ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.