Việc miễn phí vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tạo điều kiện để người dân tiếp cận và tìm hiểu di sản lịch sử.

Sáng 24/11, Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập miễn phí vé tham quan﻿ cho toàn bộ người dân và du khách trong nước, quốc tế. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, tìm hiểu một địa chỉ lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Ngay từ đầu mở cửa miễn phí, nhiều người dân và du khách đến Dinh Độc Lập﻿ tham quan, tìm hiểu lịch sử. Chính sách miễn phí vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khuyến khích các gia đình, học sinh, sinh viên và du khách khám phá những giá trị lịch sử ngay tại thành phố.﻿

Các không gian trưng bày, phòng làm việc và hiện vật tại Dinh Độc Lập giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Qua đó, di tích tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Không chỉ tham quan, chụp ảnh lưu niệm, nhiều bạn trẻ dành thời gian tìm hiểu kiến trúc, hiện vật và những câu chuyện lịch sử gắn với Dinh Độc Lập.

Những trải nghiệm trực tiếp góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ di sản.

Người dân và du khách chụp ảnh lưu niệm tại ngày lễ.

Đông đảo người dân tham quan các hoạt động, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Chính sách miễn phí vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khuyến khích các gia đình, học sinh, sinh viên và du khách khám phá những giá trị lịch sử ngay tại thành phố.

Đông đảo người dân diện áo dài truyền thống tham quan, chụp ảnh tại khu vực trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Sắc áo dài truyền thống rực rỡ tại không gian văn hóa trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Trong các ngày 22-24/11, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt, với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Người dân và du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm thủ công mỹ nghệ, trò chơi dân gian và tìm hiểu những sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Không gian trải nghiệm tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tham gia thay vì chỉ thưởng thức từ bên ngoài.

Người dân ở nhiều độ tuổi cùng tham gia các hoạt động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ việc tham quan di tích lịch sử đến thưởng thức nghệ thuật và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, người dân có thêm cơ hội tiếp cận, cảm nhận và chia sẻ những giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là nền tảng để di sản tiếp tục được bảo tồn, phát huy và trao truyền trong đời sống hôm nay.