Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ con người và AI (CHART) quy tụ các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester, Đại học Manchester Metropolitan và Đại học Salford, cùng các đối tác nghiên cứu quốc gia. (Ảnh: Đại học Manchester)

Theo thông tin Đại học Manchester công bố ngày 23/11, Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ con người và AI (CHART) quy tụ các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester, Đại học Manchester Metropolitan và Đại học Salford, tập trung nghiên cứu cách con người phối hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới ứng dụng công nghệ có trách nhiệm trong công việc và bảo đảm an ninh quốc gia.

Tham gia sáng kiến này có các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester, Đại học Manchester Metropolitan và Đại học Salford, cùng các đối tác nghiên cứu quốc gia, trong đó có Viện Alan Turing.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong môi trường làm việc, CHART tập trung làm rõ cách con người tương tác với công nghệ, những lĩnh vực AI có thể hỗ trợ và những khâu cần duy trì vai trò phán đoán, kiểm soát của con người. Nghiên cứu cũng hướng tới việc giúp Chính phủ Anh ứng dụng AI nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc lấy con người làm trung tâm trong quá trình ra quyết định.

Sáng kiến có cách tiếp cận liên ngành, kết hợp nghiên cứu công nghệ với khoa học xã hội, khoa học hành vi, nghiên cứu tổ chức, đạo đức và pháp luật. Khi có điều kiện, CHART sẽ phối hợp với doanh nghiệp để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các giải pháp có khả năng ứng dụng trong cả lĩnh vực dân sự và an ninh quốc gia.

Theo Giáo sư Danielle George, Cố vấn Khoa học trưởng về An ninh quốc gia của GCHQ, AI có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia, do đó cần nghiên cứu đồng thời hiệu quả ứng dụng công nghệ và cách thức duy trì phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

Bà nhấn mạnh, khi AI phát triển nhanh chóng, việc hiểu rõ cơ chế hoạt động, những hạn chế và điểm yếu của các hệ thống này là điều cần thiết để khai thác công nghệ hiệu quả, phục vụ lợi ích quốc gia.

Trên cơ sở tham vấn cộng đồng an ninh quốc gia, CHART xác định năm ưu tiên nghiên cứu ban đầu.

Thứ nhất, nghiên cứu niềm tin vào AI, làm rõ cách con người hình thành niềm tin đối với các hệ thống AI và giảm thiểu rủi ro từ việc quá tin tưởng hoặc thiếu tin tưởng vào công nghệ.

Thứ hai, nâng cao khả năng giải thích và diễn giải kết quả do AI tạo ra, giúp người sử dụng hiểu rõ cơ sở của các thông tin, đề xuất và kết quả mà hệ thống cung cấp.

Thứ ba, phát triển khả năng hiểu biết chung giữa con người và AI, giúp hệ thống nhận diện tốt hơn mục tiêu, bối cảnh của người sử dụng, đưa ra đề xuất phù hợp và thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi.

Thứ tư, xác định ranh giới kiểm soát và trách nhiệm của con người trong quá trình sử dụng AI, bao gồm những lĩnh vực công nghệ có thể phát huy hiệu quả cao và những quyết định cần duy trì sự giám sát của con người.

Thứ năm, đánh giá tác động của AI đối với lực lượng lao động, đặc biệt là nguy cơ suy giảm kỹ năng tư duy phản biện và mai một chuyên môn khi con người phụ thuộc ngày càng nhiều vào các công cụ AI.

Theo các nhà nghiên cứu, trong tương lai, môi trường làm việc sẽ ngày càng phổ biến các nhóm phối hợp giữa con người và những tác nhân AI. Vì vậy, năng lực tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và khả năng kiểm soát công nghệ sẽ có ý nghĩa ngày càng lớn.

Giáo sư Colette Fagan, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu của Đại học Manchester, cho rằng, việc bảo đảm AI được sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn, từ công nghệ AI đến khoa học xã hội, khoa học hành vi, đạo đức và pháp luật.

Bà cho biết, CHART tiếp nối quá trình hợp tác giữa GCHQ và các trường đại học trong khu vực, được khởi động từ năm 2021 thông qua quan hệ đối tác về an ninh và tin cậy.

Đại diện Đại học Manchester Metropolitan và Đại học Salford cũng đánh giá sáng kiến này sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu AI có đạo đức, có trách nhiệm, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của vùng Tây Bắc nước Anh.

Việc thành lập CHART diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh chú trọng thúc đẩy tăng trưởng vùng và phát triển năng lực nghiên cứu, công nghệ trên phạm vi cả nước, thay vì tập trung chủ yếu tại London và khu vực Đông Nam. Trung tâm được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các hoạt động nghiên cứu về tương tác người-AI tại Greater Manchester và rộng hơn là toàn vùng Tây Bắc.

Thông qua sáng kiến này, GCHQ và các trường đại học hướng tới xây dựng cơ sở khoa học cho việc triển khai AI trong môi trường làm việc, đồng thời chuẩn bị năng lực cho lực lượng an ninh quốc gia trước những thách thức mới do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.