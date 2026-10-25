Anh thành lập phòng thí nghiệm AI ứng phó các nguy cơ sinh học

Theo Chính phủ Anh, phòng thí nghiệm mới sẽ nhận 100 triệu bảng (khoảng 134 triệu USD) từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, hai tập đoàn AI của Mỹ là OpenAI và Anthropic cam kết cung cấp nguồn lực công nghệ với tổng trị giá tối đa 200 triệu bảng, chủ yếu dưới hình thức năng lực tính toán, quyền tiếp cận các mô hình AI và hỗ trợ kỹ thuật, thay vì khoản đầu tư tiền mặt tương đương.

Phòng thí nghiệm cũng sẽ hợp tác với Google DeepMind cùng các doanh nghiệp công nghệ sinh học của Anh. Mục tiêu là tập hợp các chuyên gia về AI, an ninh sinh học và khoa học sự sống để phát triển những công cụ có khả năng nhận diện sớm các mối đe dọa sinh học mới nổi, qua đó nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh cũng như những rủi ro sinh học trong tương lai.

Một hướng trọng tâm khác là sử dụng AI để rút ngắn quá trình nghiên cứu và thử nghiệm vaccine, thuốc điều trị cùng các biện pháp y tế đối phó với mầm bệnh. Reuters cho biết phòng thí nghiệm là phần lớn nhất trong gói đầu tư khoảng 600 triệu bảng của Chính phủ Anh nhằm tăng cường năng lực ứng phó với những rủi ro đối với an ninh và y tế do AI đặt ra. Trong đó, 65 triệu bảng được dành để phát triển các biện pháp đối phó với mầm bệnh.

Theo giới chức Anh, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống AI tiên tiến đang tạo ra những cơ hội đáng kể cho nghiên cứu khoa học và y tế. Tuy nhiên, các mô hình AI ngày càng mạnh cũng có thể làm giảm rào cản kỹ thuật đối với một số hoạt động sinh học gây hại. Vì vậy, bên cạnh việc khai thác AI phục vụ phát triển thuốc và nghiên cứu bệnh tật, Chính phủ Anh muốn tăng cường khả năng nhận diện và kiểm soát những rủi ro mới phát sinh từ chính công nghệ này.