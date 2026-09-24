Anh thành lập đơn vị quân sự mới để bảo vệ các hệ thống đặt trong không gian

Ảnh minh họa: NASA

Ngày 23/9, Chính phủ Anh cho biết sẽ thành lập một phi đội mới thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) nhằm bảo vệ các vệ tinh và đối phó với các hoạt động thù địch trong không gian.

Theo một tuyên bố của Chính phủ Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting tuyên bố nước Anh phải "theo kịp trong cuộc chạy đua không gian mới".

Đơn vị mới với tên gọi là “Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III” (No III Space Effects Squadron), sẽ bao gồm các nhân sự chuyên môn từ các quân chủng trong lực lượng vũ trang bao gồm cảnh báo tên lửa, thông tin liên lạc và dẫn đường cho tàu thuyền nhằm bảo vệ các vệ tinh cung cấp những dịch vụ thiết yếu.

Hai đơn vị hiện có của Không quân Hoàng gia An là Phi đội Tác chiến Không gian số I (No I Space Operations Squadron) và Phi đội Cảnh báo Không gian số II (No II Space Warning Squadron) hiện đã đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát và cảnh báo các mối đe dọa trong không gian.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III sẽ tập trung vào việc chủ động đối phó với các mối đe dọa này.

Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III sẽ sử dụng các công nghệ, trong đó có tác chiến điện tử, để "gây gián đoạn, làm suy giảm và vô hiệu hóa các hành động thù địch".

Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III cũng được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt động tác chiến không gian cả tiến công lẫn phòng thủ, với năng lực dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng khi các công nghệ mới được đưa vào trang bị.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, “kiểm soát các vùng biển là yếu tố thiết yếu tạo nên sức mạnh răn đe trong thế kỷ XIX” và "đó là lý do tại sao Anh xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử”.

Tuy nhiên, sang thế kỷ XX, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng yếu tố quyết định là kiểm soát bầu trời, vì vậy nước Anh đã xây dựng một lực lượng không quân đẳng cấp thế giới để bảo vệ đất nước.

Còn vào thế kỷ này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh là “sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát không gian”.

Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III vì thế sẽ góp phần bảo vệ các hệ thống đặt trong không gian mà con người trên Trái Đất phụ thuộc vào hằng ngày, đồng thời tăng cường khả năng của Anh trong việc ứng phó với các mối đe dọa trên quỹ đạo.

Ngoài Anh, một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác là Mỹ cũng chuẩn bị cho khả năng tác chiến trong không gian, thậm chí là quanh Mặt Trăng.

Trung tướng Gregory Gagnon, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến đấu Không gian Mỹ, cho biết nhân loại đang tiến sâu hơn vào không gian, do đó Lực lượng Không gian Mỹ (USSF), quân chủng được thành lập năm 2019 khi ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên , phải sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại những khu vực ngày càng xa Trái Đất.

Theo Tướng Gagnon, cộng đồng tình báo Mỹ nhận định các đối thủ tiềm tàng đang tìm cách mở rộng hoạt động chiến tranh vào không gian.

“Các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc đang tích cực theo đuổi các hoạt động trong hệ thống và tại nhiều khu vực của không gian”, Tướng Gagnon,nói.

Trung Quốc thành lập lực lượng quân sự chuyên trách về không gian vào năm 2024, với nhiệm vụ tăng cường năng lực ứng phó các cuộc khủng hoảng liên quan đến không gian.