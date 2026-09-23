Anh thành lập đơn vị chuyên trách tác chiến không gian

Ngày 23/9, Anh công bố thành lập một đơn vị mới thuộc Không quân Hoàng gia (RAF), chuyên bảo vệ các vệ tinh quan trọng trước những mối đe dọa trong không gian, trong bối cảnh nhiều nước đang tăng cường năng lực quân sự trên quỹ đạo.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Phi đội Tác chiến Không gian số 3 (No III Space Effects Squadron) sẽ bảo vệ các vệ tinh phục vụ liên lạc và cảnh báo tên lửa.

Đây là đơn vị đầu tiên của Anh chuyên thực hiện nhiệm vụ “phá vỡ, làm suy yếu và ngăn chặn” các hoạt động của đối phương nhằm vào lợi ích của nước này trong không gian. Anh đã thành lập 2 phi đội không gian vào năm 2023 để theo dõi và cảnh báo các mối đe dọa.

Trong khi đó, đơn vị mới sẽ trực tiếp ứng phó với các mối đe dọa, sử dụng các công nghệ tiên tiến, trong đó có tác chiến điện tử.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh, Thống chế Không quân Harv Smyth, sẽ chính thức công bố đơn vị mới tại Hội nghị Tiềm lực không gian Anh diễn ra trong hai ngày ở London. Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cũng dự kiến cảnh báo Anh cần “theo kịp cuộc đua không gian mới."

Đây là những diễn biến mới nhất sau khi Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo quanh Trái Đất. Trung Quốc cảnh báo không nên biến không gian thành “chiến trường," trong khi Nga kêu gọi không để không gian trở thành nơi triển khai vũ khí, làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian./.