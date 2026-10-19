[Ảnh] Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án con đường nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình

Điểm cuối của tuyến đường chuẩn bị nối ra cao tốc Hà Nội-Hòa Bình.

Sau thời gian gặp nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc về mặt bằng, hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long﻿ đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án được khởi công vào tháng 10/2023, với chiều dài khoảng 6,7km, mặt cắt ngang từ 120-180m, tổng mức đầu tư là 5.249 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 2.700 tỷ đồng.

Dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình﻿ thuộc tuyến cao tốc Hà Nội- Mộc Châu-Sơn La theo quy hoạch đường cao tốc quốc gia.

Khi dự án hoàn thiện góp phần phát triển, mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía tây, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận bàn giao 100% mặt bằng với tổng diện tích 101,18ha.

Tuy nhiên, khi triển khai thi công vẫn còn hiện tượng một số hộ dân chưa đồng thuận cho tổ chức thi công (mặc dù đã cam kết bàn giao mặt bằng và di chuyển tài sản) do chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường cho các chủ sử dụng. Hiện vấn đề này đang được tích cực giải quyết.

Hiện dự án đang tập trung nguồn lực tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, khối lượng thực hiện đạt khoảng 32,40%, đang chậm so với kế hoạch (đạt 32,4/74,8% theo kế hoạch).

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân công làm “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ.

Trên công trường, các nhà thầu đang gấp rút thực hiện thảm bê tông nhựa C19 đường song hành phải trước ngày 30/10/2026 để phân luồng tổ chức giao thông, tổ chức thi công phần bên trái tuyến.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật phần đường cao tốc (hoàn thành đến lớp bê tông nhựa C19, trừ khu vực cầu vượt dân sinh Km6+280) trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/6/2027.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đặc biệt, quy mô mặt cắt ngang rộng từ 120 đến 180m.

Công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất tạo điều kiện cho các nhà thầu dồn lực lượng, máy móc thi công liên tục trên toàn tuyến.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trên cao.