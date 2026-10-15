Anh tăng tốc viện trợ quân sự, giúp Ukraine đối phó với drone phản lực từ Nga

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 14/10 khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev vẫn vững chắc, đồng thời cam kết cung cấp thêm hỗ trợ quân sự, bao gồm một gói tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) mới.

"Ngài đã thấy sự đoàn kết và ủng hộ từ tất cả mọi người tại Anh. Chúng tôi luôn sát cánh cùng ngài và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi", ông Burnham phát biểu khi chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phố Downing.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như các nỗ lực tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine trước thềm mùa đông.

Ông Burnham đã đề cập về gói tên lửa LMM mới nhất của Anh – một phần trong nỗ lực của các đồng minh nhằm gia tăng hỗ trợ cho Kiev, đặc biệt là để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV/drone) phản lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Andy Burnham tại Phố Downing, ngày 14/10/2026. Ảnh: The Guardian

Thủ tướng Burnham cho biết London đang đẩy nhanh tiến độ bàn giao các hệ thống phòng không do Anh sản xuất để chúng có thể sớm được đưa vào triển khai. Ông đã chỉ đạo các bộ trưởng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ Ukraine, đồng thời xem xét tất cả các phương án hỗ trợ khả thi.

Ông cũng khẳng định Anh sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp quân sự tiên tiến để sử dụng trên chiến trường Ukraine, bao gồm việc điều chỉnh các năng lực quân sự của Anh để tương thích với các thiết bị do các quốc gia đối tác khác cung cấp.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc làm thế nào để Anh có thể đẩy nhanh tiến độ chuyển giao tên lửa tầm xa cùng các hình thức hỗ trợ phòng thủ khác cho Ukraine trước khi mùa đông đến.

Ông Burnham cho biết thêm rằng London sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy việc cung cấp thiết bị phòng thủ cho Kiev từ cộng đồng quốc tế.

Tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) còn có tên gọi khác là Martlet, là dòng tên lửa dẫn đường do tập đoàn Thales của Anh phát triển và sản xuất. Ảnh: The Telegraph

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ từ Vương quốc Anh.

"Người dân chúng tôi đã trụ vững và tiếp tục chiến đấu nhờ có những đối tác mạnh mẽ. Tôi rất tự hào khi có được một trong những đối tác mạnh mẽ nhất trong lịch sử của mình, đó chính là đất nước của ông, Andy", nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Cuộc hội đàm giữa ông Zelensky và ông Burnham diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đang trở nên căng thẳng, sau khi Tổng thống Donald Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với mặt hàng dầu diesel của Nga vào tuần trước – thời điểm giá nhiên liệu tăng cao, đe dọa gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11.

Trước diễn biến này, Vương quốc Anh đã cam kết sẽ "tiếp tục duy trì áp lực lên Nga".

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, đồng thời cho rằng Nga tỏ ra mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình hơn.

Phát biểu tại Hạ viện Anh ngay trước cuộc hội đàm ngày 14/10 với ông Zelensky, Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ nỗ lực khôi phục sự ủng hộ của ông Trump dành cho Ukraine.

Trong phiên chất vấn Thủ tướng, ông Burnham lưu ý rằng bản thân đang "cẩn trọng" trong cách chọn từ ngữ sau khi ông Trump đạt được thỏa thuận về dầu diesel với Nga, đồng thời cho biết ông đang đặt nền tảng cho một sự hòa giải.

"Tôi sẽ lắng nghe Tổng thống Zelensky một cách kỹ lưỡng, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không rời nước Anh hôm nay mà tay trắng", ông Burnham nói, ám chỉ đến việc đẩy nhanh gói viện trợ tên lửa LMM kể trên – loại vũ khí đã chứng minh được hiệu quả trong việc đối phó với các drone sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Minh Đức (Theo Ukrinform, The Independent)