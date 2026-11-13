Anh tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên quốc tế

Mức thay đổi này làm tăng khoản tiền sinh hoạt tối thiểu mà du học sinh cần chuẩn bị trước khi sang nước này học tập.

Tăng mức chứng minh tài chính

Theo quy định mới, sinh viên học tập tại London phải chứng minh có ít nhất 1.570 bảng Anh mỗi tháng, tăng từ mức 1.529 bảng Anh hiện nay.

Với khóa học kéo dài từ 9 tháng trở lên, tổng số tiền sinh hoạt cần chứng minh tăng từ 13.761 lên 14.130 bảng Anh, tức tăng tối đa 369 bảng Anh (khoảng 12,5 triệu đồng).

Đối với sinh viên học ngoài London, mức yêu cầu tăng từ 1.171 lên 1.203 bảng Anh mỗi tháng. Tổng số tiền cần chứng minh cho 9 tháng học trở lên tăng từ 10.539 lên 10.827 bảng Anh, tương đương mức tăng tối đa 288 bảng Anh (khoảng 9,8 triệu đồng).

Như vậy, mức tăng áp dụng cho sinh viên tại London cao hơn so với nhóm học tập ở các khu vực còn lại. Đây là khoản tiền nhằm bảo đảm chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập, không phải học phí.

Bên cạnh khoản chứng minh tài chính, sinh viên phải chuẩn bị học phí cho năm học đầu tiên, phí xin thị thực và phụ phí y tế nhập cư (Immigration Health Surcharge). Các khoản này được tính riêng, không nằm trong mức tiền sinh hoạt nêu trên.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ Anh, số tiền dùng để chứng minh tài chính phải được duy trì trong tài khoản ít nhất 28 ngày liên tiếp trước khi nộp hồ sơ. Ngày cuối cùng của khoảng thời gian này không được cách ngày nộp đơn quá 31 ngày.

Sinh viên có thể sử dụng tiền trong tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của cha mẹ, khoản vay du học hay nguồn tài trợ chính thức để đáp ứng yêu cầu. Trường hợp sử dụng tài khoản của cha mẹ, hồ sơ cần có giấy tờ chứng minh mối quan hệ và sự đồng ý của người đứng tên tài khoản.

Đối tượng được miễn yêu cầu chứng minh tài chính

Không phải tất cả sinh viên quốc tế đều phải đáp ứng yêu cầu này. Những người đã sinh sống tại Anh với tình trạng cư trú hợp pháp trong ít nhất một năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin thị thực thường không cần chứng minh lại khả năng tài chính.

Với những thay đổi có hiệu lực từ cuối tháng 11, sinh viên dự định du học Anh cần tính toán lại ngân sách, đặc biệt là khoản tiền sinh hoạt phải duy trì trong tài khoản trước khi nộp hồ sơ.

Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp hạn chế rủi ro thiếu giấy tờ hoặc không đáp ứng điều kiện tài chính khi xin thị thực.

Theo The Independent