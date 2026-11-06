Anh tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Anh tại London, Anh. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa chính thức thông qua quyết định tăng lãi suất điều hành từ 3,75% lên 4%, với tỷ lệ bỏ phiếu 8-1. Đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 8/2023

Lãi suất có thể tiếp tục tăng

Bên cạnh đó, thành viên Catherine Mann, người từng lên tiếng chỉ trích BOE vì “chậm trễ trong việc trấn an thị trường trước áp lực lạm phát”, vẫn giữ quan điểm cứng rắn khi bỏ phiếu ủng hộ mức tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm lên 4,25%.

Mặc dù chưa có nhiều dấu hiệu lan rộng của lạm phát ngoài các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chi phí năng lượng leo thang.

Các nhà hoạch định chính sách của Anh cảnh báo rằng áp lực lạm phát tích tụ từ nhiều tháng qua đòi hỏi một đợt tăng lãi suất ngay lập tức, bất chấp cái giá phải trả là gánh nặng chi phí vay mượn đè nặng với các doanh nghiệp và hàng loạt chủ hộ gia đình

Về việc tăng lãi suất, Thống đốc Andrew Bailey trấn an rằng quyết định tăng lãi suất hôm nay không nên được xem là lần tăng đầu tiên trong một chuỗi tăng lãi suất dài hạn.

Dù vậy, ông cũng cảnh báo: “Trừ khi điểm nóng xung đột tại Trung Đông được tháo gỡ. Nếu không, đây chưa chắc đã là đợt tăng cuối cùng”.

Ngay sau đó, đồng bảng Anh đã tăng giá mạnh so với USD. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Anh, thước đo nhạy cảm nhất với lãi suất, đã tăng lên, trái ngược với xu hướng giảm trên toàn cầu.

Cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng BOE sẽ tiếp tục nối dài chuỗi tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

Nhận định về triển vọng sắp tới, ông Andrew Goodwin, Nhà kinh tế trưởng về Anh tại Oxford Economics, ví von cuộc họp tháng 12 giờ đây chẳng khác nào một “cú tung đồng xu đầy may rủi”, trong đó biến động giá dầu và khí đốt tự nhiên sẽ yếu tố quyết định trực tiếp.

Các kịch bản được dự báo

Trong dự báo về tăng trưởng và lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng mức dự báo tăng trưởng năm nay và năm sau lên lần lượt 1,6% và 1,3%, cao hơn đáng kể so với con số mà Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách của chính phủ công bố tuần trước.

Động thái này được thúc đẩy từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và gói hỗ trợ ngân sách ngắn hạn từ Bộ trưởng Tài chính John Healey được phê duyệt vào tuần trước.

Trái ngược với tăng trưởng GDP, thu nhập của các hộ gia đình Anh lại ảm đạm hơn. BOE cảnh báo sau khi tính đến tác động của lạm phát và thuế, thu nhập trung bình từ việc làm dự kiến giảm trong cả năm nay và năm sau.

Theo kịch bản chính của ngân hàng trung ương, lạm phát sẽ không trở lại mục tiêu 2% cho đến quý III/2028, chậm hơn nửa năm so với ước tính hồi tháng 7 năm nay, dù chi phí năng lượng đã hạ nhiệt phần nào sau khi xung đột Mỹ - Iran tạm lắng xuống.

Trong dự báo mới nhất, BOE cảnh báo lạm phát có thể đạt 4,8% vào quý II/2027. Cơ quan này cũng cho biết nếu không nhờ các biện pháp can thiệp từ ngân sách của ông Healey, lạm phát có thể vượt mốc 5% vào giữa năm tới, cao gấp đôi mục tiêu đề ra.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu giá dầu đạt mức 130 USD/thùng (tăng từ mức khoảng 100 USD hiện tại), lạm phát thậm chí có thể lên tới 6,2% vào quý III/2027, tuy vẫn thấp hơn so với mức kỷ lục 3,5% được thiết lập vào năm 2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra.