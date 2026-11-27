Trong một chiến dịch được mô tả là lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, các quân nhân dự bị được yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc và cung cấp thông tin về kỹ năng cũng như công việc hiện tại. Lực lượng này cũng được mời tham gia các khóa huấn luyện chuyên ngành và diễn tập quân sự, bao gồm cả cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2027.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng đây là “biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết” trong bối cảnh môi trường an ninh có nhiều biến động. Tuy nhiên, khi được hỏi về mức độ đe dọa trực tiếp đối với Anh, ông Streeting cho biết những diễn biến quốc tế hiện nay cho thấy sự cần thiết phải nâng cao công tác chuẩn bị, đồng thời khẳng định nước này hiện chưa đối mặt nguy cơ chiến tranh cận kề.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định đây là bước đi thiết thực nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng và khả năng răn đe, qua đó góp phần giảm nguy cơ xung đột. Cơ quan này cũng nhấn mạnh, quân đội Anh liên tục điều chỉnh phương án bảo vệ trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Tuy nhiên, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một số hoạt động huấn luyện thường xuyên của lục quân Anh đã bị hủy trước đó trong năm nay, được cho là do hạn chế về ngân sách.

Bên cạnh công tác chuẩn bị lực lượng, những lo ngại về an ninh của Anh còn xuất phát từ hàng loạt vụ việc nghi liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV) và tấn công hạ tầng tại một số quốc gia châu Âu thời gian qua.

Để tăng cường bảo vệ phương tiện và trang thiết bị quân sự, Không quân Hoàng gia Anh đang di chuyển các máy bay vào nhà chứa và các hầm trú ẩn kiên cố vào ban đêm, đồng thời xem xét lắp đặt lưới chống UAV tại các căn cứ chưa có hạ tầng bảo vệ đầy đủ.