Anh tăng cường hỗ trợ quân sự Ả rập Saudi đối phó Houthi, Ai Cập cân nhắc triển khai lực lượng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia sẽ thực hiện nhiệm vụ phòng không trên không phận Ả rập Saudi. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia sẽ thực hiện nhiệm vụ phòng không trên không phận Ả rập Saudi, nhằm bảo vệ các thành phố, dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công của Houthi. Theo ông Streeting, máy bay Anh có thể đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái trên không, nhưng sẽ không tấn công các mục tiêu của Houthi trên mặt đất.

London cũng sẽ điều một máy bay vận tải quân sự cùng một số cố vấn quân sự tới Ả rập Saudi. Nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Ả rập Saudi, được Anh triển khai từ tháng trước, sẽ được gia hạn thêm 90 ngày. Tuy nhiên, ông Streeting nhấn mạnh xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Động thái của Anh diễn ra khi các cuộc tấn công nhằm vào Ả rập Saudi gia tăng, trong đó sân bay quốc tế chính tại thủ đô Riyadh nhiều lần trở thành mục tiêu trong đầu tháng này. Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về an ninh vùng Vịnh và hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, tuyến vận tải chiến lược gắn liền với lợi ích kinh tế của Ai Cập.

Tại Ai Cập, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, đã quyết định cung cấp cho Ả rập Saudi “tất cả các hình thức hỗ trợ cần thiết và khả thi” nhằm bảo vệ an ninh, ổn định của vương quốc. Quốc hội nước này đang thảo luận về khả năng cho phép triển khai lực lượng quân sự nếu Riyadh chính thức đề nghị hỗ trợ.

Trong phiên họp kín ngày 19-10, Hạ viện Ai Cập quyết định kéo dài thêm ba ngày thảo luận để làm rõ tính chất, phạm vi và thời hạn của nhiệm vụ quân sự tiềm năng. Theo ông Medhat El-Meligy, thành viên Hội đồng Đối ngoại Ai Cập, việc xác định cụ thể mục tiêu và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động triển khai lực lượng phù hợp với phạm vi được phê chuẩn.

Theo Hiến pháp Ai Cập, việc triển khai lực lượng vũ trang tham gia các nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài cần được Hội đồng Quốc phòng tham vấn và ít nhất 2/3 số thành viên Hạ viện chấp thuận. Vì vậy, khả năng Ai Cập tham gia hỗ trợ quân sự cho Ả rập Saudi còn phụ thuộc vào đề nghị của Riyadh và việc hoàn tất các thủ tục hiến pháp cần thiết.

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