Theo báo The Times và kênh Sky News ngày 25/11, RAF dự kiến đưa máy bay vào các nhà chứa và hầm trú ẩn kiên cố vào ban đêm. Những máy bay buộc phải để ngoài trời sẽ được bảo vệ bằng lưới chống UAV nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công. Cơ quan này nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh cho các căn cứ, trang thiết bị và nhân viên quân sự là ưu tiên hàng đầu.

Ông Justin Bronk, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), có trụ sở tại London, nhận định các biện pháp được RAF đang triển khai là phản ứng hợp lý nếu có thông tin tình báo cho thấy nguy cơ tấn công bằng UAV. Theo ông Bronk, các căn cứ chủ chốt của RAF gồm Coningsby, Marham và Lossiemouth vẫn còn những hầm trú ẩn máy bay kiên cố được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh. Các công trình này được duy trì để phục vụ việc lưu giữ, bảo vệ máy bay và thực hiện một số hoạt động bảo dưỡng.

Tuy nhiên, số lượng hầm trú ẩn hiện không đủ để bảo vệ toàn bộ máy bay tại mỗi căn cứ. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các phi đội được tập trung về một số căn cứ quy mô lớn, trong khi nhu cầu bảo vệ máy bay kiên cố từng bị đánh giá thấp hơn trước.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang đầu tư bổ sung 470 triệu bảng Anh (khoảng 615 triệu USD) để tăng cường an ninh tại các cơ sở quân sự, trong đó có cải thiện hệ thống bảo vệ vật lý, giám sát và năng lực đối phó UAV. Khoảng 15 triệu bảng Anh (19,6 triệu USD) đã được đầu tư vào công nghệ UAV và chống UAV. Anh cũng thiết lập vùng trời hạn chế hoạt động đối với máy bay tại 44 cơ sở quốc phòng trọng yếu.

Những động thái tăng cường an ninh diễn ra sau một số vụ việc liên quan đến nguy cơ xâm nhập trái phép bằng UAV tại các căn cứ quân sự ở Anh, trong đó có những cơ sở được quân đội Mỹ sử dụng.

Đầu tháng 11, lực lượng Mỹ đã ứng phó với hoạt động UAV có dấu hiệu trái phép tại căn cứ không quân Lakenheath ở miền Đông nước Anh, nơi đồn trú các máy bay quân sự Mỹ. Người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết vụ việc không gây ảnh hưởng đến nhân sự, máy bay hoặc cơ sở hạ tầng tại căn cứ.

Trước đó, ngày 27/9, căn cứ không quân Fairford ở Tây Nam nước Anh cũng ghi nhận một vụ việc gây quan ngại về an ninh có liên quan đến Iran. Một nhóm người đàn ông bị cáo buộc lái ba xe tải đến khu vực một ngôi làng gần căn cứ rồi bỏ lại các phương tiện bên trong có chứa những thùng nhiên liệu đầy, khiến nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra nguy cơ đánh bom và sơ tán khu vực.

Căn cứ Fairford từng được Washington sử dụng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Vài ngày sau vụ việc, Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ này. Hai người sau đó bị truy tố tại Anh và ba người bị truy tố tại Mỹ liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, theo báo The Wall Street Journal và Financial Times, quân đội Mỹ ngày 9/11 đã rút máy bay khỏi căn cứ không quân Mildenhall, gần Lakenheath, sau khi xuất hiện cảnh báo về nguy cơ đe dọa từ Iran.