[Ảnh] Tán Đa số thứ 2 - Hẹn nhau giữa Thủ đô tháng Mười

Tán Đa 2 tổ chức vào đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách có mặt tại khu vực không gian cây đa﻿ Báo Nhân Dân để đón chờ Tán Đa số thứ hai.

Ban nhạc MAGMA trình diễn mở đầu Tán Đa﻿ 2.

MAGMA mang đến chất Pop Rock đầy năng lượng tới chương trình.

Main Vocal Thanh Hiền (Bí Đỏ) truyền tải những câu chuyện trong các tác phẩm của MAGMA đến với khán giả tại chương trình.

Các thành viên của MAGMA trình diễn tại Tán Đa 2.

Phần giao lưu đầy thú vị của MAGMA với khán giả tại chương trình.

Người dân và du khách chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Pink Frog là nhóm nhạc tiếp theo trình diễn tại Tán Đa 2.

Pink Frog mang đến chương trình chất nhạc nhẹ nhàng, chân thành cùng những câu chuyện, những cảm xúc rất đời trong các tác phẩm của mình.

Các thành viên của Pink Frog trình diễn tại Tán Đa 2.

Khán giả ghi lại không khí đầy cảm xúc tại chương trình.

Điểm nhấn của Tán Đa 2 là sự xuất hiện của ca sĩ Lynk Lee.

Lynk Lee trình diễn trước sự theo dõi của đông đảo khán giả và người hâm mộ.

Lynk Lee duyên dáng tại Tán Đa 2.

Khán giả hòa mình vào các tiết mục của Tán Đa 2.

Số thứ hai của Tán Đa trở thành nơi kết nối cảm xúc, chia sẻ một trải nghiệm văn hóa ngay tại trung tâm Thủ đô vào đúng ngày lễ đặc biệt.

Ca sĩ Lynk Lee trao phần quà tặng khán giả may mắn tại chương trình.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và đại diện BEAT Network trao hoa cảm ơn các nghệ sĩ tham gia Tán Đa 2.