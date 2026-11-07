[Ảnh] 'Tán Đa' số 4 dẫn lối khán giả vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc

Chương trình "Tán Đa" do Báo Nhân Dân và BEAT Network phối hợp tổ chức, hướng tới hình thành một điểm hẹn văn hóa dành cho người trẻ tại phố đi bộ Hà Nội.

Picker Band mang đến các ca khúc "Bức thư từ quá khứ", "Lạc mất bản đồ", "Lời ru để lại", "Kho báu tâm hồn", "Bộ phim không hồi kết".

Dương Trần Nghĩa trở lại sân khấu với một diện mạo hoàn toàn mới khi là thành viên của Picker Band - ban nhạc vừa ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Ban nhạc Picker Band theo đuổi phong cách Rock và Soft Rock, với những sáng tác mang màu sắc tự sự, gần gũi với đời sống. Nhóm nổi bật với tinh thần biểu diễn trực tiếp, kết hợp giữa những giai điệu sâu lắng và nguồn năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu.

Lucy Trà My và Hoàng Trung Hải thể hiện bản mash-up "Ở trường cô dạy em thế" nhằm tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những giai điệu trong trẻo được hai ca sĩ nhí phối hợp nhịp nhàng.

Lucy Trà My duyên dáng với màn độc tấu đàn bầu "Một vòng Việt Nam".

Trà My bắt đầu học đàn bầu tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, cô tham gia hoạt động nghệ thuật hiện đại bên cạnh việc biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Tiết mục "Một vòng Việt Nam" để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Ban nhạc Joon&Giờrachơi mang đến phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại cùng tinh thần sáng tạo riêng biệt.

Với những giai điệu giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn đầy năng lượng, nhóm đã mang đến những trải nghiệm âm nhạc thú vị và những khoảnh khắc giao lưu gần gũi cùng khán giả.

Góp mặt tại chương trình, ca sĩ Hoàng Yến Chibi là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam, ghi dấu ấn trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Sở hữu giọng hát trong trẻo cùng phong cách biểu diễn trẻ trung, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ mang đến những tiết mục ấn tượng tại “Tán Đa Show” số 4.

Ca khúc "Ngây ngô" mang lên sân khấu, làm lay động trái tim của khán giả theo dõi chương trình.

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi giao lưu cùng người hâm mộ.

Khán giả chìm đắm trong những giai điệu của "Tán Đa".

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi chia sẻ sau tiết mục biểu diễn.

Ông Bùi Tuấn Anh, đại diện BEAT Network tặng hoa cho các ca sĩ biểu diễn tại chương trình.