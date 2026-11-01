Anh Tài It's Charles., Đại Khải Hoàn tiếp sức 4 nhà leo núi Chung kết Olympia 2026
Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 ghi nhận sức nóng hơn bao giờ hết từ trường quay VTV và các điểm cầu. Những tiết mục cổ vũ 4 thí sinh cũng đóng vai trò quan trọng giúp không khí chương trình thêm sôi động. Trong khi Anh Tài It's Charles. đem bản phối mới của ca khúc chủ đề "Đường Lên Đỉnh Núi" đến trường quay, "Đại Khải Hoàn" và "Tiếng Ru Nguồn Cội" cũng được vang lên để tiếp sức cho các nhà leo núi có phần thể hiện thật tốt.
Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đang diễn ra với sức nóng đỉnh điểm tại trường quay cùng sự cổ vũ nồng nhiệt cho dàn thí sinh từ bốn điểm cầu. Đặc biệt, ngay từ những tiết mục cổ vũ đã cho thấy được không khí nóng hơn bao giờ hết.
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là sự xuất hiện của Anh Tài It's Charles. với bản phối mới cho ca khúc chủ đề Đường Lên Đỉnh Núi. It's Charles. từng chia sẻ bản thân là "fan cứng" của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và cơ hội remake bài hát này như một cách kết nối các thế hệ theo dõi chương trình trong suốt 26 năm.
Bên cạnh đó, các khán giả cũng bất ngờ không kém khi ca khúc Đại Khải Hoàn của nhóm nhạc The Flob vang lên trong tiết mục tiếp sức tại đầu cầu Hà Nội. Những giai điệu Rock mạnh mẽ kết hợp cùng màn trình diễn đầy hào hùng tại Bảo tàng Hà Nội đã tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ, gửi gắm hy vọng Đoàn Lê Anh Đức sẽ thi đấu thật tốt.
Ở Phú Thọ, điểm cầu cổ vũ thí sinh Lý Thái Dương, khán giả - đặc biệt là các Gai Con - không khỏi bất ngờ xen lẫn tự hào khi Tiếng Ru Cội Nguồn, ca khúc từng được trình diễn tại Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bất ngờ vang lên trong "ngày hội trí tuệ". Sự xuất hiện của hai ca khúc từ chương trình ATVNCG 2026 khiến cộng đồng Gai Con có thêm niềm vui và sự hào hứng khi theo dõi trận Chung kết năm, đồng thời góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho màn tiếp sức các thí sinh.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/anh-tai-its-charles-dai-khai-hoan-tiep-suc-4-nha-leo-nui-chung-ket-olympia-2026-post1890432.tpo