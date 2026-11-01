Anh Tài It's Charles., Đại Khải Hoàn tiếp sức 4 nhà leo núi Chung kết Olympia 2026

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đang diễn ra với sức nóng đỉnh điểm tại trường quay cùng sự cổ vũ nồng nhiệt cho dàn thí sinh từ bốn điểm cầu. Đặc biệt, ngay từ những tiết mục cổ vũ đã cho thấy được không khí nóng hơn bao giờ hết.

Các thí sinh tại trường quay Chung kết Olympia năm thứ 26. Ảnh: Nhóm PV Tiền Phong

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là sự xuất hiện của Anh Tài It's Charles. với bản phối mới cho ca khúc chủ đề Đường Lên Đỉnh Núi. It's Charles. từng chia sẻ bản thân là "fan cứng" của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và cơ hội remake bài hát này như một cách kết nối các thế hệ theo dõi chương trình trong suốt 26 năm.

Anh Tài It's Charles. đem đến làn gió mới cho bài hát "Đường Lên Đỉnh Núi". Nguồn: VTV

It's Charles. chia sẻ những hình ảnh tại trường quay. Ảnh: @charlesnkeys

Bên cạnh đó, các khán giả cũng bất ngờ không kém khi ca khúc Đại Khải Hoàn của nhóm nhạc The Flob vang lên trong tiết mục tiếp sức tại đầu cầu Hà Nội. Những giai điệu Rock mạnh mẽ kết hợp cùng màn trình diễn đầy hào hùng tại Bảo tàng Hà Nội đã tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ, gửi gắm hy vọng Đoàn Lê Anh Đức sẽ thi đấu thật tốt.

Tiết mục công phu được trình diễn tại Bảo tàng Hà Nội, tiếp sức cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Nguồn: VTV

Ở Phú Thọ, điểm cầu cổ vũ thí sinh Lý Thái Dương, khán giả - đặc biệt là các Gai Con - không khỏi bất ngờ xen lẫn tự hào khi Tiếng Ru Cội Nguồn, ca khúc từng được trình diễn tại Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bất ngờ vang lên trong "ngày hội trí tuệ". Sự xuất hiện của hai ca khúc từ chương trình ATVNCG 2026 khiến cộng đồng Gai Con có thêm niềm vui và sự hào hứng khi theo dõi trận Chung kết năm, đồng thời góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho màn tiếp sức các thí sinh.

"Tiếng Ru Cội Nguồn" khiến không khí cổ vũ tại Phú Thọ thêm hào hùng. Nguồn: VTV