Anh Tài Hoàng Tôn hóa 'sen', cùng FC tiếp sức cứu những bé chó mèo bị bỏ rơi

Vừa qua, Anh Tài Hoàng Tôn cùng FC đã tổ chức hoạt động hỗ trợ nhóm cứu hộ chó mèo Nhận nuôi thú cưng Hà Nội (Hanoi Pet Adoption - HPA). Với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng chăm sóc những người bạn bốn chân kém may mắn, Hoàng Tôn và các thành viên FC đã cùng nhau quyên góp 9,5 triệu đồng để mua các vật phẩm thiết yếu như thức ăn, cát vệ sinh, bỉm lót, men tiêu hóa...

Nguồn: FC Hoàng Tôn x HPA

Không dừng lại ở đó, FC còn phát động lời kêu gọi đóng góp từ cộng đồng fan và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Các phần quà nhiều đến mức FC phải huy động tới hai ô tô riêng để vận chuyển toàn bộ vật phẩm đến nhà chung HPA.

Nguồn: FC Hoàng Tôn

Có mặt tại buổi trao quà, Hoàng Tôn đích thân bê từng thùng đồ từ xe vào bên trong để gửi tặng nhóm cứu hộ. Anh cũng dành thời gian lắng nghe câu chuyện về hoàn cảnh của từng bé cún bị liệt, những bé mèo từng bị bỏ rơi. Nam ca sĩ chia sẻ bé mèo anh nuôi ở nhà từ 2018 cũng là mèo anh nhặt ở ngoài đường, vì vậy anh rất đồng cảm với hành trình của những người đang ngày ngày chăm sóc các bé tại HPA.

Hoàng Tôn chia sẻ về bé boss ở nhà. Nguồn: FC Hoàng Tôn

Đặc biệt, Hoàng Tôn và FC không chỉ đến trao quà rồi ra về mà còn trực tiếp tham gia chăm sóc các bé mèo tại phòng thả. Từ cho ăn, chơi đùa đến quét dọn nhà cửa, vệ sinh khay cát, Anh Tài đều nhiệt tình góp sức, thể hiện hình ảnh một "con sen" chính hiệu.

Nguồn: FC Hoàng Tôn

Nguồn: FC Hoàng Tôn

Nguồn: FC Hoàng Tôn

Một tín hiệu vui khác từ hoạt động là bạn Ngọc Trâm, một người hâm mộ của Hoàng Tôn, đã quyết định nhận nuôi một bé mèo tại HPA. Đích thân nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Trâm, bởi sự chung tay ấy đã giúp một bé mèo có thêm cơ hội được sống trong một mái nhà yêu thương.

Boss mèo được bạn Ngọc Trâm nhận nuôi. Ảnh: HPA

Hoàng Tôn gửi lời cảm ơn FC và bạn Trâm. Nguồn: FC Hoàng Tôn

Từ những phần quà thiết thực đến hành động nhận nuôi đầy ý nghĩa, hoạt động của Anh Tài Hoàng Tôn và FC không chỉ góp phần hỗ trợ HPA mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm với động vật bị bỏ rơi. Hy vọng những người bạn bốn chân sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa trong tương lai.