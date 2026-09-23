Anh Tài Hoàng Rob khẳng định NSX show ATVNCG 2026 đã mua bản quyền đàn Tính

Tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng - Công diễn Văn hóa trở thành "mảnh đất màu mỡ" giúp các Anh Tài bung lụa, mang đến 3 sân khấu bùng nổ. Trong đó, tiết mục Tích Tịch Tình Tang nhận về 5.170 điểm, giúp Liên minh Hợp Lực Rực Rỡ xếp hạng thứ 2. Sau gần hai tuần lên sóng, ca khúc do Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Will, Thỏ DaLAB, Tùng Mint và Tốp Then Suối Ngàn thể hiện đã đạt hơn 680K lượt xem.

Với ý tưởng tái hiện một không gian lễ hội của người Tày, Tích Tịch Tình Tang được Liên minh lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh, từ cây đàn Tính, từ lễ hội Lồng Tồng và những làn điệu hát Then của dân tộc Tày. Các Anh Tài thừa nhận Công diễn Văn hóa là công diễn vất vả và áp lực nhất vì ngoài đặt niềm yêu thích và sự tự hào thì còn đòi hỏi sự nghiêm túc, tập trung và cẩn trọng.

Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, sau khi Anh Tài Hoàng Rob chia sẻ file thuyết trình về concept tiết mục với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và ê-kíp, netizen bất ngờ phát hiện trang trình chiếu cây đàn Tính có sự xuất hiện logo AI Gemini, tức hình ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (GenAI). Điều này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận, netizen cho rằng hình ảnh đồ họa (artwork) của cây đàn Tính được lấy từ hình ảnh gốc của tác giả người Ấn Kushagra Gupta. Từ đó, vấn đề xoay quanh bản quyền artwork của cây đàn xuất hiện trên màn hình LED ở sân khấu chính thức được bàn tán sôi nổi.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, Anh Tài Hoàng Rob đã xóa bài đăng và lên tiếng giải đáp các thắc mắc. Hoàng Rob khẳng định "artwork này đã được Nhà sản xuất mua bản quyền sử dụng hình ảnh trực tiếp từ tác giả Kushagra Gupta". Đồng thời, anh cũng thừa nhận và nhận trách nhiệm về việc đã sử dụng hình ảnh GenAI trong bản trình bày ý tưởng.

"Trong quá trình chuẩn bị, Hoàng đã chưa kiểm duyệt kỹ các hình ảnh được team Design thuộc ê-kíp của Hoàng đưa vào bản trình bày ý tưởng sơ bộ và đã để xảy ra tình trạng GenAI hình ảnh từ tác phẩm gốc. Vì vậy, khi nhận được ý kiến đóng góp từ bạn khán giả, Hoàng đã chủ động gỡ bài viết để rà soát và làm việc lại một cách cẩn trọng với nội bộ ê-kíp. Hoàng xin lỗi vì sự thiếu sót trong quy trình kiểm duyệt ý tưởng ban đầu dẫn đến những ồn ào không đáng có" - Hoàng Rob chia sẻ.

Hoàng Rob giải đáp từng khúc mắc của khán giả.

Sau phần lý giải cặn kẽ của Hoàng Rob, Anh Tài Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự hài lòng: "Hết ý. Xịn!". Nhiều khán giả cũng ghi nhận tinh thần lên tiếng đúng lúc, không trốn tránh, "dám làm dám nhận" của các Anh Tài. Song song đó, khán giả mong rằng các Anh Tài cũng như ê-kíp sẽ siết chặt khâu kiểm duyệt cho những sân khấu tiếp theo, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, chất lượng tác phẩm nghệ thuật.