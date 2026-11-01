Anh tài Hồ Đông Quan đồng hành cùng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Anh tài Hồ Đông Quan giao lưu với khán giả tại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người trẻ

Là nghệ sĩ khách mời đồng hành cùng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, Hồ Đông Quan mang đến Lễ phát động Cuộc thi ngày 23/10 không khí trẻ trung, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” tới các bạn trẻ.

Hồ Đông Quan là gương mặt trẻ được khán giả biết đến qua các chương trình Tân Binh Toàn Năng và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Xuất thân là một dancer chuyên nghiệp, Hồ Đông Quan có nền tảng vũ đạo và tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, vũ đạo, diễn xuất. Anh từng giành Quán quân Hipfest 2021, lọt Top 8 Vietnamese University Games 2019 và Top 10 RISEASONE Dance Competition 2020.

Hồ Đông Quan cho rằng với vai trò một nghệ sĩ trẻ, bản thân có thể góp sức lan tỏa những thông điệp và thói quen tích cực về sử dụng năng lượng.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng Cuộc thi năm nay, Hồ Đông Quan cho biết: “Quan cảm thấy rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng Bộ Công Thương tại Cuộc thi ‘Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả’ năm 2026”.

Theo Hồ Đông Quan, điểm khiến anh ấn tượng là cách những nội dung pháp luật được người trẻ tiếp cận và truyền tải bằng sự sáng tạo của chính mình.

“Điều Quan ấn tượng ở Cuộc thi là các bạn trẻ rất sáng tạo khi có thể biến những kiến thức pháp luật tưởng chừng hơi khô khan trở thành những kiến thức rất gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng hơn trong cuộc sống”, Hồ Đông Quan chia sẻ.

Thực tế, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được tổ chức không chỉ nhằm tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức mà còn hướng tới đưa các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua các hình thức thể hiện sinh động, kiến thức pháp luật có thể được chuyển tải thành những thông điệp dễ tiếp nhận và gắn với các tình huống trong đời sống hằng ngày.

Tiết kiệm năng lượng từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày

Không chỉ chia sẻ về ý nghĩa của Cuộc thi, Hồ Đông Quan cho rằng với vai trò một nghệ sĩ trẻ, bản thân có thể góp sức lan tỏa những thông điệp và thói quen tích cực về sử dụng năng lượng.

“Là một nghệ sĩ trẻ, Quan nghĩ mình cũng có thể góp một phần sức lực trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực, cũng như những hành động, thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, Hồ Đông Quan chia sẻ.

Anh tài Hồ Đông Quan cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Theo nam nghệ sĩ, tiết kiệm năng lượng không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn mà hiện hữu ngay trong những lựa chọn rất đơn giản của mỗi người trong sinh hoạt hằng ngày.

“Quan nghĩ điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản, hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống. Ví dụ, khi không sử dụng điều hòa thì mình có thể tắt đi; hay ban ngày, khi có ánh sáng tự nhiên thì có thể tận dụng thay vì sử dụng đèn”, Hồ Đông Quan cho biết.

Chính những hành động nhỏ, nếu trở thành thói quen và được duy trì thường xuyên, có thể tạo nên những chuyển biến lớn hơn. “Đó đều là những thay đổi rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng nếu được duy trì hằng ngày, Quan nghĩ chúng sẽ tạo nên những thay đổi lớn hơn”, nam nghệ sĩ nhấn mạnh.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, Hồ Đông Quan cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự sáng tạo của các bạn trẻ tham gia Cuộc thi năm nay.

“Quan rất kỳ vọng các bạn trẻ tham gia Cuộc thi năm nay sẽ mang đến những phần thi thật sáng tạo, qua đó lan tỏa những thông điệp tích cực đến với các bạn trẻ”, Hồ Đông Quan chia sẻ.

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ, nam nghệ sĩ mong muốn kiến thức có thể được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong cuộc sống: “Hãy cùng Quan biến kiến thức thành hành động. Chúng ta hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng vì một tương lai thịnh vượng”.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 gồm 4 phần chính: 1. Vòng thi Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dự kiến phát động từ 10h00 ngày 23/10/2026 đến hết ngày 13/11/2026, gồm 3 tuần thi.Hàng tuần, Ban Tổ chức tổng kết và công bố Top 3 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải. 2. Vòng thi Video truyền thông: Ban Tổ chức căn cứ kết quả chấm điểm Vòng thi Video truyền thông, xếp hạng từ cao xuống thấp để lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Tập huấn. Kết quả Vòng Sơ khảo trực tuyến không được tính vào điểm xét chọn của Vòng thi Video truyền thông. 3. Vòng Tập huấn: Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và các phần thi: Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ tiến hành tập huấn kiến thức và kỹ năng trình diễn truyền tải thông điệp cho các đội thi. Vòng tập huấn lựa chọn 3 - 5 đội tham gia Vòng Chung kết. 4. Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia tranh tài của các đội thi xuất sắc nhất. Các đội thi thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và thể hiện tài năng thông qua sân khấu hóa các tình huống tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổng giá trị giải thưởng Cuộc thi hơn 100 triệu đồng.