'Anh tài' Duy Nhất hiếm hoi dự sự kiện ra mắt 'Phim street fighter', 'anh trai' WEAN quảng bá 'Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh'

Từ game đến màn ảnh rộng

"Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất rất ít khi nhận lời tham dự các sự kiện giải trí. Do đó, sự góp mặt của anh trên thảm đỏ ra mắt Phim street fighter là một bất ngờ.

Nam diễn viên hành động kỳ cựu Tuấn Voi của phim Truy tìm long diên hương cũng góp mặt tham dự. Sự kiện còn thu hút dàn tuyển thủ Esports Việt Nam, bao gồm những cái tên ghi dấu thành tích ấn tượng trên đấu trường Street fighter trong nước.

Ngoài ra, sự kiện ra mắt phim còn là dịp hiếm có để cộng đồng fan của game gốc họp mặt, giao lưu với nhau. Nhiều cosplayer đã xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn với những màn hóa thân nhân vật game đặc sắc. Những Chun-Li, Ryu, Guile… xuất hiện đầy cá tính và độc đáo, biến thảm đỏ trở thành bữa tiệc lung linh đầy màu sắc.

Được “thai nghén” từ năm 2023, Phim street fighter là phiên bản chuyển thể mới nhất trên màn ảnh rộng của một trong những game đối kháng nổi tiếng kinh điển toàn cầu. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1993, xoay quanh hai đấu thủ Ryu và Ken Masters.

Nổi tiếng nhờ khả năng chiến đấu sừng sỏ của mình, hai chàng trai được Chun-Li chiêu mộ tham gia giải đấu World Warrior Tournament, nhằm tìm ra nhà vô địch đối kháng hàng đầu thế giới. Thế nhưng, để trở thành Quán quân, cả Ryu và Ken Masters đều phải trở thành đối thủ, thậm chí bước vào những màn đấu sinh tử trước hàng loạt “tay chơi” hạng nặng khác.

Dự án của đạo diễn Kitao Sakurai gây ấn tượng với tạo hình nhân vật bám sát tinh thần nguyên tác, cùng với màn thể hiện của dàn cast, gồm toàn những cái tên "khủng" như: Noah Centineo, Jason Momoa, Don Lee (hay Ma Dong Seok), 50 Cent, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, Cody Rhodes…

Tựa phim kinh dị được chú ý nhất phòng vé Việt hiện tại

Phim kinh dị Thái Lan Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh chính thức khởi chiếu tại Việt Nam. Trước đó, tác phẩm đã nhanh chóng đạt 10 tỷ đồng doanh thu với hơn 135.000 vé chỉ trong 2 ngày chiếu sớm, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất phòng vé Việt hiện tại.

Lần đầu tiên, khán giả có cơ hội thưởng thức phim trong một suất chiếu đặc biệt cùng rapper - ca sĩ WEAN. Sự kết nối giữa nam nghệ sĩ với danh xưng “anh trai tuổi Dần” và hình tượng Hổ tinh trong phim đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, góp phần gia tăng sức hút cho chiến dịch quảng bá.

Bên cạnh đó, phiên bản lồng tiếng Việt cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của bộ phim với nhiều nhóm khán giả mới. Đây cũng là phần phim đầu tiên của series Quỷ ăn tạng được thực hiện lồng tiếng và bản địa hóa theo hướng hài hước, gần gũi với giọng địa phương đặc trưng của Việt Nam, qua đó làm tăng độ hài hước và mang đến trải nghiệm thưởng thức mới mẻ.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh là phần tiền truyện xoay quanh quãng thời gian nam chính Yak (Nadech Kugimiya thủ vai) còn phục vụ trong quân ngũ. Trong một nhiệm vụ tìm kiếm tiểu đội tình báo mất tích, Yak cùng trung sĩ Paphan và các đồng đội tiến sâu vào rừng, nơi ẩn náu của Hổ tinh - sinh vật đáng sợ mang hình hài mãnh thú, sở hữu khả năng biến hóa và giả dạng thành nhiều hình hài khác nhau để dụ dỗ con mồi.

Từ nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội, cả đội quân dần rơi vào cơn ác mộng giữa rừng sâu, nơi mọi bước đi đều có thể dẫn đến cái chết. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ cốt truyện dễ theo dõi, kết hợp hài hòa giữa màu sắc tâm linh, những yếu tố bùa chú đặc trưng của series và định hướng hành động nổi bật.