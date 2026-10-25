[Ảnh] Sôi nổi 'Ngày Thái cực quyền - Vì sức khỏe cộng đồng' lần thứ III tại Hà Nội

Sự kiện quy tụ 630 người cùng chung nhịp đập, lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe chủ động

Sự kiện quy tụ gần 1.000 vận động viên trực tiếp và kết nối với 11 điểm cầu trực tuyến (gồm Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố) với sự tham gia của 630 người cùng đồng diễn, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Màn hợp diễn đồng loạt bài Dương Gia Thái cực quyền 24 thức với sự tham gia của hơn 500 vận động viên tại điểm cầu chính Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), tạo nên bức tranh hoành tráng mang đậm tinh thần thượng võ và gắn kết cộng đồng.

Sự kiện năm nay ghi dấu ấn đột phá với việc kết nối trực tuyến liền mạch giữa Thủ đô Hà Nội và 11 điểm cầu từ bắc đến nam (như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh), quy tụ 630 người cùng chung nhịp đập, lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe chủ động.

Những đường quyền sắc nét, tốc độ, uy lực và vô cùng chuẩn mực đến từ các vận động viên trẻ thuộc đội tuyển Wushu Hà Nội mang đến màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện sự kế thừa trực tiếp từ các bài quyền truyền thống.

Tiết mục Thái Cực Song Phiến, Thái Cực Kiếm, Thái Cực Phiến, Thái Cực Song Tuyến, Dương Gia Đao của các đoàn đến từ Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng và xứ mây ngàn Lạng Sơn, Sơn La… với những đường quạt uyển chuyển, đường kiếm-đao biến hóa mang lại không gian nghệ thuật võ học rực rỡ.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương vinh danh cụ Vũ Thị Liệu (87 tuổi, đến từ Hải Phòng) - minh chứng sinh động cho lối sống "Thân khỏe-Tâm an-Trí sáng" nhờ kiên trì luyện tập Thái cực quyền.

Hình ảnh bé Hoàng Diệp Anh (sinh năm 2021, đến từ câu lạc bộ Wushu Phú Thọ) - vận động viên nhỏ tuổi nhất tham gia ngày hội, là mầm non tiếp lửa đam mê võ thuật truyền thống.

Ban tổ chức vinh danh vận động viên khiếm thị Bùi Quang Khánh (Hội Thái Cực Hải Phòng) - tấm gương sáng về nghị lực vươn lên.

Tất cả sẽ hẹn gặp lại tại Đất Tổ Đền Hùng vào mùa giải tiếp theo.