[Ảnh] Sôi động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An

Các đại biểu và bà con đồng bào các dân tộc vui nhảy sạp. (Ảnh: TTH)

Trong năm 2025, địa bàn xã Nhôn Mai nói chung và bản Huồi Tố nói riêng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ 3 cơn bão lớn, khiến làng bản tan hoang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận, tình làng, nghĩa xóm tại bản Huồi Tố ngày càng được thắt chặt, nhân dân các cụm dân cư đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Nhờ nỗ lực không ngừng, diện mạo bản Huồi Tố trong năm 2026 đã có những khởi sắc đáng mừng.

Ngày 12/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tại bản Huồi Tố. (Ảnh: TTH)

Bản Huồi Tố được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 cụm dân cư gồm: Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 và Na Kha với tổng diện tích tự nhiên hơn 2.404ha. (Ảnh: TTH)

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở bản Huồi Tố. (Ảnh: TTH)

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các chị em phụ nữ bản Huồi Tố trong ngày hội. (Ảnh: TTH)

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà cán bộ và nhân dân bản Huồi Tố. (Ảnh: TTH)

Lãnh đạo xã Nhôn Mai tặng quà cán bộ và nhân dân bản Huồi Tố. (Ảnh: TTH)

Ban Quản lý bản tặng quà động viên các gia đình tiêu biểu. (Ảnh: TTH)

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP địa phương. (Ảnh: TTH)