[Ảnh] Sôi động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An
Nằm ở vùng cao, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, bản Huồi Tố (xã biên giới Nhôn Mai) hiện có 167 hộ, với 682 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc anh em Thái, Kinh, H'Mông và Khơ Mú cùng chung sống đoàn kết.
Trong năm 2025, địa bàn xã Nhôn Mai nói chung và bản Huồi Tố nói riêng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ 3 cơn bão lớn, khiến làng bản tan hoang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận, tình làng, nghĩa xóm tại bản Huồi Tố ngày càng được thắt chặt, nhân dân các cụm dân cư đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực thi đua lao động, sản xuất.
Nhờ nỗ lực không ngừng, diện mạo bản Huồi Tố trong năm 2026 đã có những khởi sắc đáng mừng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-soi-dong-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-xa-bien-gioi-nhon-mai-tinh-nghe-an-post1002153.html