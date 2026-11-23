Khoảng 12.000 người đã tham dự buổi biểu diễn của rapper Mỹ Don Toliver tại nhà thi đấu Co-op Live ở thành phố Manchester, tây bắc nước Anh, tối 22/11. Buổi hòa nhạc phải gián đoạn sau khi một chất lạ được phát tán trong đám đông.

Buổi hòa nhạc phải gián đoạn sau khi một chất lạ được phát tán trong đám đông. Nguồn: MXH

Cảnh sát Greater Manchester cho biết, lực lượng khẩn cấp được điều động sau khi nhận được thông tin một số khán giả bị ảnh hưởng bởi chất chưa xác định. Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng và hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi địa điểm tổ chức.

"Một số người đã được sơ cứu tại chỗ, và hiện tại một người đã phải đến bệnh viện", bà Steph Parker, đại diện Sở Cảnh sát Greater Manchester, cho biết hôm 23/11.

Bà Parker cho hay, cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định bản chất của chất lạ cũng như nguyên nhân khiến nhiều người bị ảnh hưởng.

Theo dịch vụ cấp cứu khu vực, lực lượng y tế đã kiểm tra hơn 50 người tại hiện trường. Một số khán giả xuất hiện các triệu chứng liên quan đến mắt và đường hô hấp. Công tác khử trùng cũng được triển khai tại nhà thi đấu.

Đại diện Co-op Live cho biết địa điểm này đang phối hợp với cảnh sát và các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân sự cố.

Co-op Live được giới thiệu là nhà thi đấu trong nhà lớn nhất nước Anh, chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc và giải trí quy mô lớn.

Don Toliver, nam ca sĩ người Mỹ từng hợp tác với Travis Scott và Justin Bieber, hiện đang thực hiện chặng thứ hai trong chuyến lưu diễn thế giới mang tên "Nitrous". Theo lịch trình, anh dự kiến biểu diễn tại London vào ngày 23/11.