Anh siết chặt quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử

Trụ sở Amazon ở Seattle, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính John Healey dự kiến công bố biện pháp này trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt quản lý các nhà bán hàng nước ngoài trốn thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo The Times, biện pháp này có thể giúp ngân sách Anh thu thêm tới 1 tỷ bảng (1,33 tỷ USD), đồng thời tạo nguồn lực để giảm thuế kinh doanh đối với các cửa hàng truyền thống.

Các nhà bán lẻ truyền thống tại Anh đang gia tăng sức ép, yêu cầu Chính phủ hành động đối với các nhà bán hàng trực tuyến nước ngoài. Họ cho rằng những kẽ hở trong quy định về thuế và hải quan đang tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các đối thủ này.

Hồi tháng 6, ông Healey cho biết, Anh sẽ bãi bỏ chính sách miễn thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp từ tháng 10/2028, nhằm xử lý kẽ hở thuế có lợi cho các nhà bán lẻ trực tuyến như Shein của Trung Quốc.

Theo The Times, các sàn thương mại điện tử sẽ phải thu VAT ngay tại nguồn đối với các nhà bán hàng kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 90.000 bảng, đồng thời ước tính thay đổi trên có thể giúp ngân sách Anh thu thêm khoảng 700 triệu bảng.