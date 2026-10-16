Anh: Sát hại bạn gái cũ sau khi bị phát hiện lấy trộm tiền

Theo cảnh sát London, ngày 15/10, bồi thẩm đoàn tại Tòa án hình sự trung tâm Old Bailey kết luận Deepak Sandhu phạm tội giết người và cản trở công lý.

Vụ án xảy ra vào tháng 12/2025 tại căn hộ cho thuê trên đường Old Brompton, khu Earl’s Court, phía tây London.

Điều tra cho thấy Sandhu và Xiaoqing Ke quen nhau vào đầu năm 2025 và duy trì mối quan hệ trong một thời gian ngắn. Sau khi người phụ nữ chuyển từ Southampton đến London, cả hai vẫn giữ liên lạc.

Tuy nhiên, mối quan hệ dần rạn nứt khi Ke phát hiện Sandhu lấy trộm 500 bảng Anh, tương đương khoảng 17 triệu đồng từ túi xách của cô.

Cảnh sát được gọi đến căn hộ trên đường Old Brompton, London, ngày 10/12/2025, sau khi nhận được thông tin đáng lo ngại về tình trạng của nạn nhân. Ảnh: News

Theo nội dung được trình bày tại tòa, Sandhu đã nói dối về hoàn cảnh cá nhân, đồng thời liên tục nhắn tin và gọi điện cho Ke sau khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Anh ta còn nhắn cho một người bạn về ý định trả thù, khiến cảnh sát chú ý khi dựng lại diễn biến trước vụ án.

Ngày 9/12/2025, Sandhu đi từ Southampton đến London, mang theo dao và đến nơi ở của Ke sau khi hai người sắp xếp gặp nhau. Camera chuông cửa ghi lại hình ảnh một người đội mũ lưỡi trai, che mặt đến căn hộ rồi rời đi khoảng 90 phút sau đó.

Sáng hôm sau, cảnh sát được gọi đến địa chỉ trên đường Old Brompton sau khi có thông tin đáng lo ngại về tình trạng của một phụ nữ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Ke đã tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết đâm. Kết quả kiểm tra mẫu máu tại hiện trường có sự trùng khớp với Sandhu, góp phần giúp cảnh sát xác định nghi phạm.

Sau khi rời khỏi căn hộ, Sandhu tìm cách rời khỏi đất nước. Anh ta đặt vé máy bay một chiều đến Mumbai, Ấn Độ, đồng thời thay thẻ SIM điện thoại. Theo cảnh sát, Sandhu còn nói với một người thân rằng một người đàn ông khác đã sát hại Ke.

Ngày 12/12/2025, cảnh sát xác định được vị trí của Sandhu và bắt giữ anh ta trên xe khách đang di chuyển về phía sân bay. Nghi phạm sau đó bị đưa ra xét xử và phủ nhận việc trực tiếp sát hại người phụ nữ.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ, trong đó có tin nhắn giữa hai người, kết quả phân tích máu và hình ảnh camera, bồi thẩm đoàn đã kết luận Sandhu phạm tội giết người. Anh ta cũng bị kết tội cản trở công lý vì tìm cách bỏ trốn sau vụ án.

Theo thông báo của cảnh sát London ngày 15/10, Sandhu dự kiến được tuyên án tại Tòa án Old Bailey vào ngày 16/10. Vụ án là lời cảnh báo về những nguy cơ có thể phát sinh khi một người không chấp nhận việc đối phương muốn chấm dứt mối quan hệ, đặc biệt khi đi kèm hành vi kiểm soát, đe dọa và trả thù.