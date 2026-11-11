'Ánh sao khuê minh triết' tiếp nối mạch nguồn đạo học Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), sáng 11/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Ánh sao khuê minh triết”, với sự tham gia trình diễn của 950 học sinh Thủ đô và các nghệ sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Ngày Văn hoá Việt Nam
Chương trình nằm trong Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, đồng thời hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Đây là hoạt động tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam. Thông qua các hoạt động trình diễn, chương trình tái hiện mạch nối giữa truyền thống khoa cử xưa với tinh thần học tập, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Tham gia chương trình có 950 học sinh đến từ các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.
Trong không gian di tích, các em tham gia trình diễn, diễu hành, mang theo những ngọn đèn biểu trưng cho ánh sáng tri thức, thắp sáng tinh thần đạo học tại Khuê Văn Các.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức hai học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An thay mặt thế hệ học sinh hôm nay gửi lời ước nguyện, quyết tâm noi gương tiền nhân, không ngừng học tập, rèn luyện, thành tài để cống hiến, phụng sự đất nước. Hoạt động diễn ra tại khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.
Với thông điệp đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là mạch nguồn tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước, “Ánh sao khuê minh triết” góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống đương đại, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống hiếu học trong thế hệ trẻ.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/anh-sao-khue-minh-triet-tiep-noi-mach-nguon-dao-hoc-viet-nam-post367056.html