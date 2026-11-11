'Ánh sao khuê minh triết' tiếp nối mạch nguồn đạo học Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Chương trình nằm trong Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, đồng thời hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đây là hoạt động tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam. Thông qua các hoạt động trình diễn, chương trình tái hiện mạch nối giữa truyền thống khoa cử xưa với tinh thần học tập, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình là hoạt động trình diễn của các em học sinh Thủ đô và nghệ sĩ tại Không gian Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long – Hà Nội trong đời sống hôm nay…

…đồng thời tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.

Tham gia chương trình có 950 học sinh đến từ các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.

Trong không gian di tích, các em tham gia trình diễn, diễu hành, mang theo những ngọn đèn biểu trưng cho ánh sáng tri thức, thắp sáng tinh thần đạo học tại Khuê Văn Các.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức hai học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An thay mặt thế hệ học sinh hôm nay gửi lời ước nguyện, quyết tâm noi gương tiền nhân, không ngừng học tập, rèn luyện, thành tài để cống hiến, phụng sự đất nước. Hoạt động diễn ra tại khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

Với thông điệp đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là mạch nguồn tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước, “Ánh sao khuê minh triết” góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống đương đại, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống hiếu học trong thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc. “Ánh sao khuê minh triết” thể hiện sự tiếp nối truyền thống khoa cử và đạo học của thế hệ học sinh hôm nay.

950 em học sinh mang theo thắp sáng ngọn đèn Khuê Văn Các diễu hành trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám thích thú với hoạt động diễu hành tôn vinh đạo học của người Việt.