'Ánh Sao Khuê Minh Triết' tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nối dài truyền thống hiếu học

Chương trình "Ánh Sao Khuê Minh Triết" tại khu vực Giếng Thiên Quang - Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chương trình nằm trong Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, tại các không gian của di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chương trình Ánh Sao Khuê Minh Triết là hoạt động nghệ thuật trình diễn với hình ảnh gợi nhớ về các Giám sinh cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ, chương trình khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Chương trình tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc.

Ánh Sao Khuê Minh Triết gồm 950 học sinh Trung học phổ thông và THCS của các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt và Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất đã trình diễn trong không gian của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại chương trình, 2 học sinh tiêu biểu xuất sắc của trường THPT chuyên Chu Văn An, đã đại diện cho thế hệ các em học sinh đọc lời ước nguyện và hứa quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân phấn đấu trong học tập, thành tài cống hiến, phụng sự cho đất nước trước khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

950 học sinh rước 950 chiếc đèn Sao Khuê Minh Triết dưới bóng Khuê Văn Các.

Học sinh Minh Châu - Chuyên 12 Văn 1 và Trần Đình Anh - chuyên 12 Lý - Trường THPT chuyên Chu Văn An đọc lời tuyên thệ.

Học sinh các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt và Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất rước đèn sao khuê.