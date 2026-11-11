'Ánh Sao Khuê Minh triết': Lan tỏa truyền thống đạo học 950 năm

Chương trình do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, là một trong những hoạt động thuộc Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, diễn ra từ ngày 8-15.11.2026 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

"Đèn Sao Khuê" được rước bởi 950 học sinh

“Ánh Sao Khuê Minh triết” được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật trình diễn, kết hợp hình ảnh gợi nhớ về các thế hệ Giám sinh với những tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ.

Qua đó, chương trình khắc họa hành trình của Đạo học Việt Nam, từ truyền thống khoa cử trong lịch sử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại; tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của 950 học sinh đến từ các trường THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất. Các em sẽ trình diễn tại những không gian trong khu di tích, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ học trò hôm nay với truyền thống đạo học được vun đắp qua gần một thiên niên kỷ.

Trong khuôn khổ chương trình, hai học sinh tiêu biểu (một nam, một nữ) sẽ đại diện thế hệ trẻ đọc lời ước nguyện, thể hiện quyết tâm noi gương tiền nhân, không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhân cách, trở thành những người có ích, đóng góp cho đất nước. Nghi thức được thực hiện tại khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

Chương trình sử dụng hình tượng Sao Khuê - biểu tượng của trí tuệ và tinh hoa học vấn - để khơi gợi chiều sâu của truyền thống đạo học

Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh, học tập không chỉ để tích lũy kiến thức, thành danh mà còn để hoàn thiện nhân cách, hiểu đạo lý làm người và đem tài năng phụng sự cộng đồng. Hiền tài không chỉ là người có tri thức uyên bác mà còn cần có tâm sáng, ý chí bền bỉ và tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Đặc biệt, phần tuyên thệ của học sinh với những lời nguyện “Lấy tri thức làm hành trang, lấy đạo đức làm nền tảng, lấy sáng tạo làm khát vọng, lấy phụng sự Tổ quốc làm lý tưởng” thể hiện sự tiếp nối những giá trị cốt lõi của truyền thống đạo học trong bối cảnh mới.

Qua đó, chương trình gửi gắm kỳ vọng thế hệ trẻ biết chuyển hóa tri thức thành trí tuệ, biến khát vọng thành hành động và những giá trị thiết thực cho xã hội.

Cách đây 950 năm, năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập bên cạnh Văn Miếu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Cùng với Văn Miếu được xây dựng năm 1070, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và khát vọng dựng xây đất nước bằng tri thức.

Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, những giá trị về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín vẫn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.

Chương trình gửi gắm kỳ vọng thế hệ trẻ biết chuyển hóa tri thức thành trí tuệ, biến khát vọng thành hành động và những giá trị thiết thực cho xã hội

Với chủ đề “Ánh Sao Khuê Minh triết”, chương trình sử dụng hình tượng Sao Khuê - biểu tượng của trí tuệ và tinh hoa học vấn - để khơi gợi chiều sâu của truyền thống đạo học. Nếu tri thức là nền tảng khai mở nhận thức thì minh triết còn là sự kết tinh của trải nghiệm, đạo lý, nhân cách và trách nhiệm.

Từ đó, 950 năm đạo học không chỉ được nhìn nhận như một dấu mốc lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển của dân tộc.

Thông qua sự tham gia của đông đảo học sinh trong không gian di tích, “Ánh Sao Khuê Minh triết” góp phần đưa di sản giáo dục đến gần hơn với thế hệ trẻ, để truyền thống không chỉ được nhắc nhớ mà còn được tiếp nối bằng nhận thức và hành động. Đây cũng là dịp lan tỏa những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội, khẳng định sức sống của Đạo học Việt Nam trong đời sống đương đại.