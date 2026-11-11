'Ánh Sao Khuê Minh triết' khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam

"Ánh Sao Khuê Minh triết" là hoạt động trình diễn của học sinh Thủ đô với hình ảnh gợi nhớ về các giám sinh xưa. Chương trình khắc họa sinh động hành trình của đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

2 học sinh tiêu biểu tuyên thệ dưới Khuê Văn Các hứa quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân phấn đấu học tập, phụng sự cho đất nước. Ảnh: VM

Chương trình cũng nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc.

Trong chương trình, trước khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các, 2 học sinh tiêu biểu đọc lời ước nguyện và hứa quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân phấn đấu trong học tập, thành tài cống hiến, phụng sự cho đất nước.

“Ánh Sao Khuê Minh triết” thể hiện sự tiếp nối truyền thống khoa cử và đạo học của thế hệ học sinh hôm nay. Ảnh: VM

"Ánh Sao Khuê Minh triết" gồm 950 học sinh Trung học phổ thông và Trung học cơ sở đến từ các đơn vị: Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Trường THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trường THCS Cát Linh, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt và Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất trình diễn trong các không gian của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các em học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Chu Văn An trình diễn trong chương trình. Ảnh: VM

Các em học sinh đến từ Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt trình diễn. Ảnh: VM

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của các bậc tiền nhân, chương trình gửi đi thông điệp: Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ, mà là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.