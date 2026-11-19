Nữ học viên cần mẫn học chữ xóa mù với mong muốn nêu gương cho con gái

Xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) là địa bàn vùng cao biên giới với địa hình bị chia cắt mạnh bởi núi đá vôi trùng điệp và các thung lũng hẹp

Từ khu trung tâm xã vào tới bản Yên Hợp, các khu dân cư nằm rải rác dọc theo những triền dốc và lối đi nhỏ uốn lượn giữa rừng núi. Đây cũng là nơi sinh sống của phần lớn người dân tộc người Rục, dân tộc Chứt

Tại bản Yên Hợp, cuộc sống thường ngày của chị Cao Thị Thê gắn với căn nhà đơn sơ, việc bếp núc và chăm sóc con nhỏ giữa bộn bề lo toan. Khi nhu cầu giao tiếp và giải quyết các công việc gia đình ngày càng nhiều, chị Cao Thị Thê mong muốn biết chữ để tự ký tên, làm giấy tờ và làm gương cho con

Từ nhu cầu thực tế đó của chị Thê và nhiều người dân trong xã, UBND xã Kim Phú đã xác định nâng cao dân trí là nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với Trường TH & THCS Thượng Hóa cùng Trung tâm Giáo dục thường xuyên mở lớp xóa mù chữ ngay tại bản, bố trí thời gian học vào buổi tối để thuận tiện cho giờ giấc lao động của bà con

Ông Phan Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường TH & THCS Thượng Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị - chia sẻ, để duy trì sĩ số lớp học trong điều kiện đi lại và lịch mưu sinh của bà con còn nhiều biến động, các thầy cô giáo cùng cán bộ địa phương chủ động đến từng nhà vận động. Với những học viên bị gián đoạn buổi học, giáo viên chia thành từng nhóm nhỏ trực tiếp đến nhà trò chuyện, kèm cặp và hướng dẫn từng nét chữ để người học không bị hổng kiến thức

Nhờ sự kiên trì động viên và hỗ trợ sát sao của chính quyền, Bộ đội Biên phòng và các thầy cô, chị Thê cùng nhiều người dân dần sắp xếp thời gian đều đặn đến lớp vào buổi tối

Theo thầy giáo Đinh Xuân Quý, quá trình giảng dạy gặp nhiều trở ngại không chỉ vì học viên bận việc đồng áng, nương rẫy, mà còn do nhiều người học là phụ nữ lớn tuổi nên không thể cầm tay uốn nắn nét chữ như với học sinh nhỏ tuổi

Tuy nhiên với sự nỗ lực của cả thầy và trò, qua 5 kỳ học, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, tự ký tên và nắm bắt các thông tin, văn bản thông thường trong đời sống. "Trước kia không học thì không biết chi mô, giờ có học thì biết đọc chữ trên tivi, biết ký tên rồi" - lời chia sẻ của anh Đinh Xuân Nam cho thấy hiệu quả của các lớp học xoá mù đã đáp ứng phần nào nhu cầu cơ bản của đời sống

Bên cạnh việc xóa mù chữ, UBND xã Kim Phú còn tổ chức dạy kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt cho bà con. Kết thúc khóa học, bà con sẽ có nhận thức mới hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hiểu biết thêm khoa học công nghệ để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình

Đặc biệt, lớp học còn lồng ghép hướng dẫn làm quen với máy tính và thao tác cơ bản nhằm giúp người dân tiếp cận kỹ năng số. Nhiều học viên lớn tuổi tỏ ra bỡ ngỡ nhưng hào hứng khi tiếp xúc với màn hình máy tính và các nội dung trực quan

Khi cơ hội học tập được cấp ủy, chính quyền nghiên cứu tổ chức sát với nhu cầu thực tế và điều kiện của từng người dân, cùng sự tận tâm của những người thầy nơi vùng cao biên giới, việc học trở nên gần gũi và dễ duy trì hơn, góp phần xây dựng thói quen học tập suốt đời gắn với đời sống và sinh kế của cộng đồng.